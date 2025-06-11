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Отделение для лечения болевых синдромов открыли в Подмосковье - РИА Новости, 11.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:08 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022259736.html
Отделение для лечения болевых синдромов открыли в Подмосковье
Отделение для лечения болевых синдромов открыли в Подмосковье - РИА Новости, 11.06.2025
Отделение для лечения болевых синдромов открыли в Подмосковье
Специализированное отделение для лечения хронических болевых синдромов открыли в Красногорской больнице в Подмосковье, оно развернуто на базе... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:08:00+03:00
2025-06-11T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специализированное отделение для лечения хронических болевых синдромов открыли в Красногорской больнице в Подмосковье, оно развернуто на базе нейрохирургического и неврологического отделений стационара, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В отделении используют современное оборудование для точной диагностики и эффективного лечения. Врачи не только снимают болевые синдромы, но и выявляют их причины, а также занимаются профилактикой. Отделение принимает как госпитализированных, так и пациентов, направленных из поликлиник. "В отделении применяются малоинвазивные вмешательства – лечебно-диагностические блокады и радиочастотное воздействие на спину, шею, суставы. Данные методы, среди прочего, позволяют регулировать медикаментозную нагрузку, снизив воздействие фармацевтических препаратов на организм пациента", — рассказал заведующий отделением интервенционного лечения боли Красногорской больницы, врач анестезиолог-реаниматолог Иван Портнягин, его слова приводит пресс-служба. Также врачи отделения постоянно осваивают и применяют новые способы диагностики, лечения и профилактики боли. Услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Отделение для лечения болевых синдромов открыли в Подмосковье

В Красногорской больнице Подмосковья открыли отделение для лечения боли

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специализированное отделение для лечения хронических болевых синдромов открыли в Красногорской больнице в Подмосковье, оно развернуто на базе нейрохирургического и неврологического отделений стационара, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В отделении используют современное оборудование для точной диагностики и эффективного лечения. Врачи не только снимают болевые синдромы, но и выявляют их причины, а также занимаются профилактикой. Отделение принимает как госпитализированных, так и пациентов, направленных из поликлиник.
"В отделении применяются малоинвазивные вмешательства – лечебно-диагностические блокады и радиочастотное воздействие на спину, шею, суставы. Данные методы, среди прочего, позволяют регулировать медикаментозную нагрузку, снизив воздействие фармацевтических препаратов на организм пациента", — рассказал заведующий отделением интервенционного лечения боли Красногорской больницы, врач анестезиолог-реаниматолог Иван Портнягин, его слова приводит пресс-служба.
Также врачи отделения постоянно осваивают и применяют новые способы диагностики, лечения и профилактики боли.
Услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС.
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