https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022244125.html

Свыше тысячи событий состоятся в библиотеках Подмосковья в честь Дня России

Свыше тысячи событий состоятся в библиотеках Подмосковья в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2025

Свыше тысячи событий состоятся в библиотеках Подмосковья в честь Дня России

Библиотеки Московской области подготовили более 1 тысячи мероприятий в честь Дня России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:26:00+03:00

2025-06-11T14:26:00+03:00

2025-06-11T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Библиотеки Московской области подготовили более 1 тысячи мероприятий в честь Дня России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. С 11 по 14 июня сотрудники учреждений организуют разнообразные события. Так, в Пушкинском городском округе Центральная библиотека Красноармейска подготовила беседу "Моя страна – Россия" и викторину, посвященную празднику, а в библиотеке № 2 в Ивантеевке для детей проведут литературно-музыкальный праздник "Многоликая Россия". В городском округе Балашиха Соболихинская сельская библиотека организует для детей и подростков патриотический праздник "Горжусь я Родиной моей – Россией!". В программе — флешмоб и викторина о государственных символах. Познавательно-игровая программа "Наша Родина большая – необъятная страна" ждет гостей в сельском филиале №14 Центральной библиотеки им А. С. Пушкина в Богородском городском округе. Интерактивная программа "Ты в сердце моем, Россия!" подготовлена для юных посетителей Клементьевской библиотеки в Сергиево-Посадском городском округе. 12 июня всех жителей и гостей Подольска ждет день истории "Родина моя – Россия". На библиотечной площадке в городском парке состоятся игровые познавательные программы для детей и взрослых, исторические викторины, творческие мастер-классы. В библиотеке поселка Гидроузел муниципального округа Истра подготовили творческую игровую программу "Прекрасна ты, моя Россия!" с книжной выставкой-обзором "Россия в объективе". Праздничная программа "Моя Россия!" с викторинами, конкурсами и мастер-классом состоится в библиотеке семейного чтения городского округа Дубна.

https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022236800.html

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общество, россия, московская область (подмосковье), красноармейск, день россии