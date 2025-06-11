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Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья - РИА Новости, 11.06.2025
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Новости Подмосковья
 
14:14 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022240407.html
Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья
Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья - РИА Новости, 11.06.2025
Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья
В областную собственность Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей общей протяженностью более 64 тысяч метров, ранее они находились в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:14:00+03:00
2025-06-11T14:14:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
мособлгаз
чехов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В областную собственность Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей общей протяженностью более 64 тысяч метров, ранее они находились в муниципальной и частной собственности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. На баланс приняты инженерные сети, в числе которых – газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие объекты. В дальнейшем их передадут ресурсоснабжающей организации — АО "Мособлгаз". Имущество расположено в городских и муниципальных округах Чехов, Солнечногорск, Истра, Лотошино, Мытищи, Егорьевск, Дмитровский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Рузский, Клин, Одинцовский, Серпухов, Волоколамский, Ленинский, Талдомский, Коломна. В министерстве отметили, что меры направлены на обеспечение надлежащего содержания и обслуживания газового хозяйства региона.
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022194349.html
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московская область (подмосковье), солнечногорск, мособлгаз, чехов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Мособлгаз, Чехов
Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья

В собственность Московской области передали 42 объекта газовых сетей

© "Мосгаз"Проверки газовых сетей
Проверки газовых сетей - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© "Мосгаз"
Проверки газовых сетей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В областную собственность Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей общей протяженностью более 64 тысяч метров, ранее они находились в муниципальной и частной собственности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
На баланс приняты инженерные сети, в числе которых – газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие объекты. В дальнейшем их передадут ресурсоснабжающей организации — АО "Мособлгаз".
Имущество расположено в городских и муниципальных округах Чехов, Солнечногорск, Истра, Лотошино, Мытищи, Егорьевск, Дмитровский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Рузский, Клин, Одинцовский, Серпухов, Волоколамский, Ленинский, Талдомский, Коломна.
В министерстве отметили, что меры направлены на обеспечение надлежащего содержания и обслуживания газового хозяйства региона.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскМособлгазЧехов
 
 
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