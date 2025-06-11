https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022240407.html
Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья
Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья - РИА Новости, 11.06.2025
Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья
В областную собственность Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей общей протяженностью более 64 тысяч метров, ранее они находились в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:14:00+03:00
2025-06-11T14:14:00+03:00
2025-06-11T14:14:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
мособлгаз
чехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776029579_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b12cb73fe3178393b47a4ce1378ee232.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В областную собственность Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей общей протяженностью более 64 тысяч метров, ранее они находились в муниципальной и частной собственности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. На баланс приняты инженерные сети, в числе которых – газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие объекты. В дальнейшем их передадут ресурсоснабжающей организации — АО "Мособлгаз". Имущество расположено в городских и муниципальных округах Чехов, Солнечногорск, Истра, Лотошино, Мытищи, Егорьевск, Дмитровский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Рузский, Клин, Одинцовский, Серпухов, Волоколамский, Ленинский, Талдомский, Коломна. В министерстве отметили, что меры направлены на обеспечение надлежащего содержания и обслуживания газового хозяйства региона.
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022194349.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776029579_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3f2561405ca83fc70eba84cc5b181d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), солнечногорск, мособлгаз, чехов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Мособлгаз, Чехов
Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья
В собственность Московской области передали 42 объекта газовых сетей
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В областную собственность Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей общей протяженностью более 64 тысяч метров, ранее они находились в муниципальной и частной собственности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
На баланс приняты инженерные сети, в числе которых – газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие объекты. В дальнейшем их передадут ресурсоснабжающей организации — АО "Мособлгаз".
Имущество расположено в городских и муниципальных округах Чехов, Солнечногорск, Истра, Лотошино, Мытищи, Егорьевск, Дмитровский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Рузский, Клин, Одинцовский, Серпухов, Волоколамский, Ленинский, Талдомский, Коломна.
В министерстве отметили, что меры направлены на обеспечение надлежащего содержания и обслуживания газового хозяйства региона.