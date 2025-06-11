https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022240407.html

Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья

Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья - РИА Новости, 11.06.2025

Более 40 объектов газовых сетей передали в казну Подмосковья

В областную собственность Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей общей протяженностью более 64 тысяч метров, ранее они находились в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:14:00+03:00

2025-06-11T14:14:00+03:00

2025-06-11T14:14:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В областную собственность Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей общей протяженностью более 64 тысяч метров, ранее они находились в муниципальной и частной собственности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. На баланс приняты инженерные сети, в числе которых – газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие объекты. В дальнейшем их передадут ресурсоснабжающей организации — АО "Мособлгаз". Имущество расположено в городских и муниципальных округах Чехов, Солнечногорск, Истра, Лотошино, Мытищи, Егорьевск, Дмитровский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Рузский, Клин, Одинцовский, Серпухов, Волоколамский, Ленинский, Талдомский, Коломна. В министерстве отметили, что меры направлены на обеспечение надлежащего содержания и обслуживания газового хозяйства региона.

https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022194349.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

чехов

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московская область (подмосковье), солнечногорск, мособлгаз, чехов