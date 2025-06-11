https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022236800.html
Концерты фестиваля "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье 15 июня
Концерты фестиваля "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье 15 июня - РИА Новости, 11.06.2025
Концерты фестиваля "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье 15 июня
Очередные концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье 15 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:01:00+03:00
2025-06-11T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Очередные концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье 15 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем мероприятия является заслуженный артист России Егор Дружинин. Конкурсная программа начнется в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Мероприятие продолжится в 16:00 в парке "Пехорка" Балашихи. Вечерний концерт состоится в 20:00 в центральном парке Реутова. В конкурсе примут участие танцевальные коллективы и солисты со всего Подмосковья. Оценивать выступления вместе с Дружининым будет хореограф и танцовщик Алексей Карпенко. Фестиваль продлится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.
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московская область (подмосковье), россия, пушкино, егор дружинин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Пушкино, Егор Дружинин
Концерты фестиваля "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье 15 июня
Концерты танцевального фестиваля пройдут в парках Подмосковья 15 июня
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Очередные концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье 15 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Художественным руководителем мероприятия является заслуженный артист России Егор Дружинин.
Конкурсная программа начнется в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Мероприятие продолжится в 16:00 в парке "Пехорка" Балашихи. Вечерний концерт состоится в 20:00 в центральном парке Реутова.
В конкурсе примут участие танцевальные коллективы и солисты со всего Подмосковья. Оценивать выступления вместе с Дружининым будет хореограф и танцовщик Алексей Карпенко.
Фестиваль продлится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.