https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022194349.html
Более 66 тысяч видеокамер помогают содержать в порядке дворы Подмосковья
Более 66 тысяч видеокамер помогают содержать в порядке дворы Подмосковья - РИА Новости, 11.06.2025
Более 66 тысяч видеокамер помогают содержать в порядке дворы Подмосковья
В рамках проекта "Чистая территория" более 66 тысяч видеокамер системы "Безопасный регион", оборудованных искусственным интеллектом, выявляют 14 видов нарушений РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:23:00+03:00
2025-06-11T11:23:00+03:00
2025-06-11T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В рамках проекта "Чистая территория" более 66 тысяч видеокамер системы "Безопасный регион", оборудованных искусственным интеллектом, выявляют 14 видов нарушений на улицах Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Камеры помогают выявлять мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и так далее. После чего нейросеть автоматически ставит задачи на их устранение, а также проверяет выполнение работ. "С помощью камер, оснащенных ИИ, мы контролируем чистоту во дворах – с момента обнаружения проблемы до ее решения - мусор это, граффити или, например, неработающий фонарь. Уже удалось устранить около 185 тысяч таких нарушений. Кроме того, ИИ помогает бороться с запаркованностью контейнерных площадок (за год выявлено более 3,5 тысячи таких случаев), а с недавних пор – и газонов. Нам важно, чтобы, выходя из дома, каждый житель видел красивую и благоустроенную территорию", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что в ближайшее время в стране будет создан Центр развития искусственного интеллекта, который объединит передовые и эффективные практики, чтобы тиражировать их. "В своей работе мы уделяем цифровой трансформации особое внимание – это задача, поставленная президентом. И, конечно, серьезный акцент - на запросы жителей. Там, где мы внедряем ИИ-технологии, видим снижение количества жалоб людей, а это – самое главное", - сказал глава региона. С прошлого года 552 камеры системы "Безопасный регион" начали контролировать запаркованность контейнерных площадок. Если машина стоит в зоне вывоза мусора больше 10 минут, ИИ фиксирует номер, после чего владельцу могут выписать штраф. Это помогает избежать проблем с вывозом отходов, а также оптимизировать работу инспекторов. Стоит отметить, что там, где автомобилистов уже привлекли к ответственности, количество подобных нарушений сократилось на 40%. А с апреля по аналогичной схеме искусственный интеллект стал фиксировать парковку на газонах. Владельцу автомобиля, оставившему машину в неположенном месте, также выписывается штраф. На данный момент благодаря камерам (256) выявлено уже 40 таких нарушений. С февраля в области с помощью камер, оборудованных ИИ, начали привлекать к ответственности и за незаконный сброс крупногабаритных отходов у МКД (предметы более 50 сантиметров - элементы мебели, бытовая техника и так далее). Кроме того, теперь управляющая организация может быть оштрафована за несвоевременную уборку территории. За это время выставлено более 430 штрафов УО и порядка 60 – физическим лицам. Также с недавних пор в Подмосковье с помощью системы "Безопасный регион" следят за чистотой на детских игровых площадках. За сброс мусора там тоже предусмотрен штраф. Первые нарушители уже привлечены к ответственности.
https://ria.ru/20250610/sport-2022118813.html
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общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Более 66 тысяч видеокамер помогают содержать в порядке дворы Подмосковья
Свыше 66 тысяч видеокамер помогают содержать в порядке подмосковные дворы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В рамках проекта "Чистая территория" более 66 тысяч видеокамер системы "Безопасный регион", оборудованных искусственным интеллектом, выявляют 14 видов нарушений на улицах Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Камеры помогают выявлять мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и так далее. После чего нейросеть автоматически ставит задачи на их устранение, а также проверяет выполнение работ.
"С помощью камер, оснащенных ИИ, мы контролируем чистоту во дворах – с момента обнаружения проблемы до ее решения - мусор это, граффити или, например, неработающий фонарь. Уже удалось устранить около 185 тысяч таких нарушений. Кроме того, ИИ помогает бороться с запаркованностью контейнерных площадок (за год выявлено более 3,5 тысячи таких случаев), а с недавних пор – и газонов. Нам важно, чтобы, выходя из дома, каждый житель видел красивую и благоустроенную территорию", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что в ближайшее время в стране будет создан Центр развития искусственного интеллекта, который объединит передовые и эффективные практики, чтобы тиражировать их.
"В своей работе мы уделяем цифровой трансформации особое внимание – это задача, поставленная президентом. И, конечно, серьезный акцент - на запросы жителей. Там, где мы внедряем ИИ-технологии, видим снижение количества жалоб людей, а это – самое главное", - сказал глава региона.
С прошлого года 552 камеры системы "Безопасный регион" начали контролировать запаркованность контейнерных площадок. Если машина стоит в зоне вывоза мусора больше 10 минут, ИИ фиксирует номер, после чего владельцу могут выписать штраф. Это помогает избежать проблем с вывозом отходов, а также оптимизировать работу инспекторов. Стоит отметить, что там, где автомобилистов уже привлекли к ответственности, количество подобных нарушений сократилось на 40%.
А с апреля по аналогичной схеме искусственный интеллект стал фиксировать парковку на газонах. Владельцу автомобиля, оставившему машину в неположенном месте, также выписывается штраф. На данный момент благодаря камерам (256) выявлено уже 40 таких нарушений.
С февраля в области с помощью камер, оборудованных ИИ, начали привлекать к ответственности и за незаконный сброс крупногабаритных отходов у МКД (предметы более 50 сантиметров - элементы мебели, бытовая техника и так далее). Кроме того, теперь управляющая организация может быть оштрафована за несвоевременную уборку территории. За это время выставлено более 430 штрафов УО и порядка 60 – физическим лицам.
Также с недавних пор в Подмосковье с помощью системы "Безопасный регион" следят за чистотой на детских игровых площадках. За сброс мусора там тоже предусмотрен штраф. Первые нарушители уже привлечены к ответственности.