https://ria.ru/20250611/peskov-2022216858.html

Песков раскрыл подробности будущего раунда консультаций России и США

Песков раскрыл подробности будущего раунда консультаций России и США - РИА Новости, 11.06.2025

Песков раскрыл подробности будущего раунда консультаций России и США

Новый раунд консультаций России и США будет осуществляться по линии дипломатических ведомств, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:43:00+03:00

2025-06-11T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новый раунд консультаций России и США будет осуществляться по линии дипломатических ведомств, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам о том, что третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращения дипломатической собственности.

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россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, в мире