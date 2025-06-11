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Песков раскрыл подробности будущего раунда консультаций России и США
Песков раскрыл подробности будущего раунда консультаций России и США - РИА Новости, 11.06.2025
Песков раскрыл подробности будущего раунда консультаций России и США
Новый раунд консультаций России и США будет осуществляться по линии дипломатических ведомств, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:43:00+03:00
2025-06-11T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новый раунд консультаций России и США будет осуществляться по линии дипломатических ведомств, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам о том, что третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращения дипломатической собственности.
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россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, В мире
Песков раскрыл подробности будущего раунда консультаций России и США
Песков: новый раунд консультаций РФ и США пройдет по линии дипведомств