https://ria.ru/20250611/peskov-2022215235.html

В Кремле высказались о диалоге между Россией и США

В Кремле высказались о диалоге между Россией и США - РИА Новости, 11.06.2025

В Кремле высказались о диалоге между Россией и США

Диалог между Россией и США продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:38:00+03:00

2025-06-11T12:38:00+03:00

2025-06-11T13:36:00+03:00

дмитрий песков

россия

сша

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владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Диалог между Россией и США продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как вы видите, этот диалог (между РФ и США - ред.) продолжается", - сказал Песков журналистам.Ранее Песков сообщал, что у Москвы есть рабочие контакты с Вашингтоном, при необходимости президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты.

https://ria.ru/20250611/otnosheniya-2022173827.html

россия

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дмитрий песков, россия, сша, в мире, москва, владимир путин, дональд трамп