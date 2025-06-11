https://ria.ru/20250611/peskov-2022214691.html
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных - РИА Новости, 11.06.2025
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных
Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:37:00+03:00
2025-06-11T12:37:00+03:00
2025-06-11T12:38:00+03:00
москва
киев
дмитрий песков
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021871813.html
москва
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киев, дмитрий песков, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Москва, Киев, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных
Песков: контакты РФ и Украины по передаче тел военных продолжаются