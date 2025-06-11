https://ria.ru/20250611/peskov-2022214691.html

В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных

В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных - РИА Новости, 11.06.2025

В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных

Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:37:00+03:00

2025-06-11T12:37:00+03:00

2025-06-11T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.

https://ria.ru/20250609/rossija-2021871813.html

москва

киев

украина

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