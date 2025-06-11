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В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных - РИА Новости, 11.06.2025
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12:37 11.06.2025 (обновлено: 12:38 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/peskov-2022214691.html
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных - РИА Новости, 11.06.2025
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных
Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:37:00+03:00
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москва
киев
дмитрий песков
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
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москва, киев, дмитрий песков, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Москва, Киев, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных

Песков: контакты РФ и Украины по передаче тел военных продолжаются

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел солдат ВСУ
9 июня, 19:23
 
МоскваКиевДмитрий ПесковУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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