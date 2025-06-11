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Путин проведет совещания по вопросам, связанным с программой вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
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12:36 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/peskov-2022214354.html
Путин проведет совещания по вопросам, связанным с программой вооружений
Путин проведет совещания по вопросам, связанным с программой вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
Путин проведет совещания по вопросам, связанным с программой вооружений
Президент России Владимир Путин в среду и четверг проведет серию совещаний по различным вопросам, связанным с программой вооружений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:36:00+03:00
2025-06-11T12:36:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду и четверг проведет серию совещаний по различным вопросам, связанным с программой вооружений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил, что в среду президент работает в Кремле, где он проведет ряд рабочих встреч, некоторые совещания будут непубличного характера. "Сегодня и завтра президент Путин проведет серию специальных совещаний по различным вопросам, связанным с государственной программой вооружений. Завтра тоже рабочий день планируется у президента. Сегодня будет два совещания у президента из этой серии. На одном из них будет открытая часть, вступительная, слово главы государства, собственно, где глава государства и очертит тот перечень, круг вопросов, которые будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Путин проведет совещания по вопросам, связанным с программой вооружений

Песков: Путин проведет совещания по вопросам, связанным с программой вооружений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду и четверг проведет серию совещаний по различным вопросам, связанным с программой вооружений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что в среду президент работает в Кремле, где он проведет ряд рабочих встреч, некоторые совещания будут непубличного характера.
"Сегодня и завтра президент Путин проведет серию специальных совещаний по различным вопросам, связанным с государственной программой вооружений. Завтра тоже рабочий день планируется у президента. Сегодня будет два совещания у президента из этой серии. На одном из них будет открытая часть, вступительная, слово главы государства, собственно, где глава государства и очертит тот перечень, круг вопросов, которые будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам.
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