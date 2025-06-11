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В Минпросвещения назвали переход на электронные учебники недопустимым
В Минпросвещения назвали переход на электронные учебники недопустимым - РИА Новости, 11.06.2025
В Минпросвещения назвали переход на электронные учебники недопустимым
Переход на электронные учебники в российских школах недопустим, обучение по традиционным книгам продолжится, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:53:00+03:00
2025-06-11T12:53:00+03:00
2025-06-11T13:12:00+03:00
общество
россия
александр бугаев
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переход на электронные учебники в российских школах недопустим, обучение по традиционным книгам продолжится, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев."В школе цифровые устройства применяются только как дополнительные, подчеркиваю, средства обучения в соответствии с санитарными нормами. Недопустим абсолютный переход на электронные учебники, используем только традиционные формы", - сказал Бугаев во время правительственного часа "Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско юношеского спорта" в Госдуме.Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить учителя.
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общество, россия, александр бугаев, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов
Общество, Россия, Александр Бугаев, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Сергей Кравцов
В Минпросвещения назвали переход на электронные учебники недопустимым
Минпросвещения: переход на электронные учебники в школах недопустим