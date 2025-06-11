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Назван средний размер пенсий госслужащих в России - РИА Новости, 11.06.2025
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03:27 11.06.2025 (обновлено: 06:09 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/pensiya-2022149543.html
Назван средний размер пенсий госслужащих в России
Назван средний размер пенсий госслужащих в России - РИА Новости, 11.06.2025
Назван средний размер пенсий госслужащих в России
Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 апреля этого года составил чуть более 36 тысяч рублей в месяц, РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:27:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 апреля этого года составил чуть более 36 тысяч рублей в месяц, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, федеральные государственные гражданские служащие в среднем получают пенсию в размере 36,2 тысячи рублей в месяц. При этом размер выплат для работающих составляет 36 934, а для неработающих — 36 120 рублей. Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что средний размер надбавки на пенсию для государственных гражданских служащих при выходе на страховую пенсию по стажу и достижении стажа по выслуге лет составляет почти 15 тысяч рублей по состоянию на начало этого года.
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Новости
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общество, россия
Общество, Россия
Назван средний размер пенсий госслужащих в России

Средняя пенсия госслужащих составляет чуть более 36 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 апреля этого года составил чуть более 36 тысяч рублей в месяц, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, федеральные государственные гражданские служащие в среднем получают пенсию в размере 36,2 тысячи рублей в месяц. При этом размер выплат для работающих составляет 36 934, а для неработающих — 36 120 рублей.
Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что средний размер надбавки на пенсию для государственных гражданских служащих при выходе на страховую пенсию по стажу и достижении стажа по выслуге лет составляет почти 15 тысяч рублей по состоянию на начало этого года.
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