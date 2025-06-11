https://ria.ru/20250611/orban-2022368289.html

Венгрия и Грузия не поддадутся шантажу Брюсселя, заявил Орбан

Венгрия и Грузия не поддадутся шантажу Брюсселя, заявил Орбан - РИА Новости, 11.06.2025

Венгрия и Грузия не поддадутся шантажу Брюсселя, заявил Орбан

Венгрия и Грузия борются за возможность самостоятельно решать свою судьбу и не поддаются шантажу Брюсселя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:04:00+03:00

2025-06-11T20:04:00+03:00

2025-06-11T20:05:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Венгрия и Грузия борются за возможность самостоятельно решать свою судьбу и не поддаются шантажу Брюсселя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Во вторник в Будапеште прошла акция протеста против закона "О прозрачности общественной жизни", устанавливающего запрет на финансирование из-за рубежа для общественных организаций и СМИ, под флагами Евросоюза и движения ЛГБТ-сообщества **. Ранее протесты против аналогичного закона, вызывающего критику Запада, происходили в Грузии, при этом грузинский документ был подготовлен на базе законодательства США. "Как и венгры, грузины так же борются за то, чтобы иметь возможность решать свою судьбу самостоятельно и не становиться расходными пешками в чужих войнах... Грузины, как и мы, венгры, не готовы поддаваться шантажу брюссельской бюрократии", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Он уточнил, что Будапешт и Тбилиси открыты для взаимного сотрудничества, чтобы компенсировать ущерб, "нанесенный войной и санкциями". "Брюссельский шантаж здесь, украинские угрозы там, мы будем развиваться, расти и становиться сильнее, потому что именно поэтому за нас проголосовали венгерский и грузинский народы", - подчеркнул Орбан. Протест в Венгрии - не первый случай для стран, правительства которых пытаются отстаивать национальные интересы и традиционные ценности в противовес западному влиянию. Так, принятие в Грузии в 2024 году закона об иноагентах, который был дословным аналогом действующего в США закона FARA, сопровождалось резкой критикой Евросоюза и США. В самой стране закон вызвал протесты и беспорядки, участники которых несли флаги Украины и ЕС. Противники нововведения утверждали, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона Соединенных Штатов является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

https://ria.ru/20250610/orban-2022135763.html

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в мире, грузия, сша, венгрия, виктор орбан, евросоюз