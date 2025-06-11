https://ria.ru/20250611/oplata-2022233352.html

ВТБ присоединился к проекту бесконтактной оплаты "Волна"

ВТБ присоединился к проекту бесконтактной оплаты "Волна" - РИА Новости, 11.06.2025

ВТБ присоединился к проекту бесконтактной оплаты "Волна"

ВТБ присоединился к пилотному проекту бесконтактной оплаты "Волна" для смартфонов на Android и iOS, разработанному Национальной системой платежных карт (НСПК),... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:41:00+03:00

2025-06-11T13:41:00+03:00

2025-06-11T13:41:00+03:00

экономика

технологии

московская область (подмосковье)

москва

казань

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВТБ присоединился к пилотному проекту бесконтактной оплаты "Волна" для смартфонов на Android и iOS, разработанному Национальной системой платежных карт (НСПК), сообщили в пресс-службе банка. "ВТБ поддержал прием платежей через Систему быстрых платежей при помощи нового платежного инструмента "Волна". Сейчас активно идет пилотный проект технологии в Москве, Московской области и Казани", - говорится в сообщении. "В рамках проекта в эквайринговой сети ВТБ используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth. Решение "Волна" разработано Национальной системой платежных карт (НСПК), оно позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS", - также отмечается там. Терминалы с поддержкой нового решения уже установлены в пилотном режиме на нескольких АЗС в Казани и Подмосковье. НСПК продемонстрировала прототип решения "Волна" в октябре 2024 года. Среди преимуществ технологии на базе Bluetooth - возможность проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не заботясь о точном положении смартфона.

https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022176863.html

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московская область (подмосковье)

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экономика, технологии, московская область (подмосковье), москва, казань