https://ria.ru/20250611/opasnost-2022159019.html

В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА

В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025

В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T07:10:00+03:00

2025-06-11T07:10:00+03:00

2025-06-11T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязань

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 5.58 мск. Она продлилась чуть больше часа. "Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158152.html

рязань

рязанская область

россия

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рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)