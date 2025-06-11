https://ria.ru/20250611/opasnost-2022159019.html
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:10:00+03:00
2025-06-11T07:10:00+03:00
2025-06-11T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязань
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551634_0:278:2770:1836_1920x0_80_0_0_f5ab4fd62497ddc35363a94c0084292b.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 5.58 мск. Она продлилась чуть больше часа. "Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158152.html
рязань
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551634_66:0:2529:1847_1920x0_80_0_0_0981dc7429d54302efef45545e8688cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА