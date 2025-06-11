Путин назвал ключевое условие социальной справедливости
Путин назвал доступность образования ключевым условием социальной справедливости
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении назвал достойный уровень образования и его доступность ключевым условием социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в мире.
Глава государства обратился с приветствием к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани. В нем принимают участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.
"Мы с вами объединены общим устремлением обеспечить доступность и современный, достойный уровень образования. Это ключевое, фундаментальное условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства, роста доходов, качества жизни граждан наших стран", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума.
Как подчеркнул президент, важно, чтобы предложенные в ходе дискуссии новые подходы использовались в повседневной жизни, становились основой для выработки решений в сфере образовательной политики, стимулом для расширения инвестиций государства и бизнеса в человека, в его развитие. Он отметил, что в центре внимания участников форума будут практические шаги по развитию школ, колледжей, университетов.
"От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперёд всей человеческой цивилизации", - заявил президент РФ.