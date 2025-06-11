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Путин назвал ключевое условие социальной справедливости - РИА Новости, 11.06.2025
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11:27 11.06.2025 (обновлено: 11:29 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022195039.html
Путин назвал ключевое условие социальной справедливости
Путин назвал ключевое условие социальной справедливости - РИА Новости, 11.06.2025
Путин назвал ключевое условие социальной справедливости
Президент России Владимир Путин в видеообращении назвал достойный уровень образования и его доступность ключевым условием социальной справедливости, сокращения... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:27:00+03:00
2025-06-11T11:29:00+03:00
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казань
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владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении назвал достойный уровень образования и его доступность ключевым условием социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в мире. Глава государства обратился с приветствием к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани. В нем принимают участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. "Мы с вами объединены общим устремлением обеспечить доступность и современный, достойный уровень образования. Это ключевое, фундаментальное условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства, роста доходов, качества жизни граждан наших стран", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума. Как подчеркнул президент, важно, чтобы предложенные в ходе дискуссии новые подходы использовались в повседневной жизни, становились основой для выработки решений в сфере образовательной политики, стимулом для расширения инвестиций государства и бизнеса в человека, в его развитие. Он отметил, что в центре внимания участников форума будут практические шаги по развитию школ, колледжей, университетов. "От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперёд всей человеческой цивилизации", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20250611/putin-2022189639.html
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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее"
Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее»
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россия, казань, африка, владимир путин, снг, в мире
Россия, Казань, Африка, Владимир Путин, СНГ, В мире
Путин назвал ключевое условие социальной справедливости

Путин назвал доступность образования ключевым условием социальной справедливости

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении назвал достойный уровень образования и его доступность ключевым условием социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в мире.
Глава государства обратился с приветствием к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани. В нем принимают участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.
"Мы с вами объединены общим устремлением обеспечить доступность и современный, достойный уровень образования. Это ключевое, фундаментальное условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства, роста доходов, качества жизни граждан наших стран", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума.
Как подчеркнул президент, важно, чтобы предложенные в ходе дискуссии новые подходы использовались в повседневной жизни, становились основой для выработки решений в сфере образовательной политики, стимулом для расширения инвестиций государства и бизнеса в человека, в его развитие. Он отметил, что в центре внимания участников форума будут практические шаги по развитию школ, колледжей, университетов.
"От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперёд всей человеческой цивилизации", - заявил президент РФ.
Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума Формируя будущее - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира
11:06
 
РоссияКазаньАфрикаВладимир ПутинСНГВ мире
 
 
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