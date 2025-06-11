https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022195039.html

Путин назвал ключевое условие социальной справедливости

Путин назвал ключевое условие социальной справедливости - РИА Новости, 11.06.2025

Путин назвал ключевое условие социальной справедливости

Президент России Владимир Путин в видеообращении назвал достойный уровень образования и его доступность ключевым условием социальной справедливости, сокращения... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:27:00+03:00

2025-06-11T11:27:00+03:00

2025-06-11T11:29:00+03:00

россия

казань

африка

владимир путин

снг

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении назвал достойный уровень образования и его доступность ключевым условием социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в мире. Глава государства обратился с приветствием к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани. В нем принимают участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. "Мы с вами объединены общим устремлением обеспечить доступность и современный, достойный уровень образования. Это ключевое, фундаментальное условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства, роста доходов, качества жизни граждан наших стран", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума. Как подчеркнул президент, важно, чтобы предложенные в ходе дискуссии новые подходы использовались в повседневной жизни, становились основой для выработки решений в сфере образовательной политики, стимулом для расширения инвестиций государства и бизнеса в человека, в его развитие. Он отметил, что в центре внимания участников форума будут практические шаги по развитию школ, колледжей, университетов. "От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперёд всей человеческой цивилизации", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20250611/putin-2022189639.html

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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее" Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее» 2025-06-11T11:27 true PT3M44S

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Ольга Фомченкова

россия, казань, африка, владимир путин, снг, в мире