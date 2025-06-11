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Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих
Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих - РИА Новости, 11.06.2025
Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих
РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:27:00+03:00
2025-06-11T14:27:00+03:00
2025-06-11T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в Telegram-канале. "Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", - написал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих
Мединский: РФ передала Украине 1212 тел военных, получила 27 погибших россиян