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Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 11.06.2025 (обновлено: 14:29 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/obmen-2022244521.html
Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих
Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих - РИА Новости, 11.06.2025
Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих
РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:27:00+03:00
2025-06-11T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в Telegram-канале. "Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", - написал он.
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
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в мире, россия, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих

Мединский: РФ передала Украине 1212 тел военных, получила 27 погибших россиян

© Фото : Владимир Мединский/TelegramОбмен телами погибших военных
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Обмен телами погибших военных
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в Telegram-канале.
"Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", - написал он.
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших
8 июня, 00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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