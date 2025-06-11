https://ria.ru/20250611/obmen-2022244521.html

Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих

Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих - РИА Новости, 11.06.2025

Россия передала Украине 1212 тел погибших военнослужащих

РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:27:00+03:00

2025-06-11T14:27:00+03:00

2025-06-11T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в Telegram-канале. "Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", - написал он.

https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины