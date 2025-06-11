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В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки - РИА Новости, 11.06.2025
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13:46 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/novosibirsk-2022234070.html
В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки
В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки - РИА Новости, 11.06.2025
В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки
Советский районный суд Новосибирска приговорил пятерых обвиняемых к длительным срокам лишения свободы за похищение девушки и вымогательство у нее прав на... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:46:00+03:00
2025-06-11T13:46:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил пятерых обвиняемых к длительным срокам лишения свободы за похищение девушки и вымогательство у нее прав на квартиру, среди которых ее мать, сообщают в среду прокуратура региона и следственное управление СК РФ. "Советским районным судом Новосибирска вынесен приговор в отношении пяти местных жителей… Суд назначил виновным от 7 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным СУСК, четверо жителей города Самары и один житель Новосибирска в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в совершении покушения на похищение и похищении человека, вымогательстве и грабеже. Суд установил, что с августа по октябрь 2021 года мать потерпевшей девушки со своим братом и другом семьи разработали план похищения ее дочери с целью добиться отказа от доли в праве собственности на квартиру, расположенную в Самаре. Фигуранты дела приехали в Новосибирск и попытались похитить девушку, однако это им не удалось в связи с тем, что преступные действия заметили люди. Тем не менее, от своих планов родственники не отказались. "Продолжая реализовывать разработанный план, мать потерпевшей приискала в качестве подельника жителя областного центра. Кроме того, в качестве соучастника в совершении преступления была привлечена и бабушка потерпевшей. Третьего марта 2022 года в вечернее время обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома в Советском районе города Новосибирска, применяя насилие в отношении их 18-летней родственницы, путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия, – газовый баллончик с раздражающим веществом, незаконно захватили девушку, лишив ее свободы, после чего принудительно поместили в салон автомобиля, на котором переместили потерпевшую в город Самара", - рассказали в следственном управлении. В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали девушку и требовали от нее передачи принадлежащей доли в квартире, однако 8 марта потерпевшей удалось сбежать через окно, после чего она вернулась в Новосибирск и обратилась в правоохранительные органы. В прокуратуре Новосибирской области РИА Новости уточнили, что инициатора преступления, мать девушки, суд приговорил к 10 годам исправительной колонии с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.
https://ria.ru/20250610/moskva-2022065319.html
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происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки

В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки и вымогательство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил пятерых обвиняемых к длительным срокам лишения свободы за похищение девушки и вымогательство у нее прав на квартиру, среди которых ее мать, сообщают в среду прокуратура региона и следственное управление СК РФ.
"Советским районным судом Новосибирска вынесен приговор в отношении пяти местных жителей… Суд назначил виновным от 7 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Вчера, 17:19
По данным СУСК, четверо жителей города Самары и один житель Новосибирска в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в совершении покушения на похищение и похищении человека, вымогательстве и грабеже.
Суд установил, что с августа по октябрь 2021 года мать потерпевшей девушки со своим братом и другом семьи разработали план похищения ее дочери с целью добиться отказа от доли в праве собственности на квартиру, расположенную в Самаре. Фигуранты дела приехали в Новосибирск и попытались похитить девушку, однако это им не удалось в связи с тем, что преступные действия заметили люди. Тем не менее, от своих планов родственники не отказались.
"Продолжая реализовывать разработанный план, мать потерпевшей приискала в качестве подельника жителя областного центра. Кроме того, в качестве соучастника в совершении преступления была привлечена и бабушка потерпевшей. Третьего марта 2022 года в вечернее время обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома в Советском районе города Новосибирска, применяя насилие в отношении их 18-летней родственницы, путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия, – газовый баллончик с раздражающим веществом, незаконно захватили девушку, лишив ее свободы, после чего принудительно поместили в салон автомобиля, на котором переместили потерпевшую в город Самара", - рассказали в следственном управлении.
В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали девушку и требовали от нее передачи принадлежащей доли в квартире, однако 8 марта потерпевшей удалось сбежать через окно, после чего она вернулась в Новосибирск и обратилась в правоохранительные органы.
В прокуратуре Новосибирской области РИА Новости уточнили, что инициатора преступления, мать девушки, суд приговорил к 10 годам исправительной колонии с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.
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