Новолуние в июне 2025: когда будет и как влияет на человека
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Циклическая смена фаз Луны происходит в следующей последовательности: растущая луна, полнолуние, убывающая луна и новолуние. Когда наступит новолуние в июне 2025 года, какого числа начало лунного цикла: точная дата и время, что делать в этот период и каких событий стоит избегать, мнение эксперта — в материале РИА Новости.
Новолуние в июне
Новолуние в июне 2025 года — ежемесячное астрономическое явление, которое традиционно считается благоприятным временем для обновления и перезагрузки. И хотя в этот момент в ночное время спутник спрятан от глаз наблюдателей, его энергетика ощутима.
Какого числа будет
Первое летнее новолуние в 2025 году произойдет 25 июня в 13:31 по московскому времени. В это новолуние Луна пройдет в зодиакальном знаке Рака, по лунному календарю это 29 лунные сутки.
Где наблюдать
Любое новолуние на небе крайне сложно наблюдать без специальных средств. Процент освещенности Луны в этот день составит 0%. И поскольку Луна не отражает солнечный свет, ее не видно на ночном небе. Это идеальное время для наблюдения за звездами и другими небесными объектами, так как отсутствие лунного света делает их более яркими и заметными.
Что можно и нельзя делать в новолуние
Астрологи считают новолуние идеальным временем для составления планов и запуска новых дел, но только не начала финансовых вложений в какие-то проекты или инициирования конфликтов. Во время начала нового лунного цикла возможны вспышки эмоций, поэтому не следует предпринимать важные шаги, заключать сделки.
В период новолуния можно:
- Планировать будущее: составлять список целей на ближайший месяц или год, визуализировать желаемое и продумывать шаги для достижения успеха.
- Медитировать и заниматься самоанализом: проводить время тишине и размышлять, это поможет лучше понять свои истинные желания и потребности.
- Очищать мысли и пространство: важно избавиться от ненужных вещей и навести порядок в доме. Это символизирует освобождение от старого и подготовку к новому, в том числе в мыслях.
- Начинать что-то новое: новолуние благоприятно для старта новых проектов, обучения или изменений в образе жизни.
Не рекомендуется в новолуние:
- Принимать важные решения: эмоции в этот период могут быть нестабильными, поэтому следует отложить серьезные переговоры и сделки.
- Переутомляться: стоит избегать изнурительной работы и стрессовых ситуаций, необходимо выделять время на отдых и восстановление.
- Вступать в конфликты: нужно стараться избегать споров и выяснения отношений. Энергия новолуния способствует гармонии и взаимопониманию.
Мнение эксперта
Роман Толмачев, нейробиолог, Мастер Рейки Гномон, победитель в номинации лучший мастер рейки в конкурсе Freedom Genius Expert Awards 2024/25 отмечает, что с научной точки зрения Луна мощным образом влияет на жидкие среды Земли. Человек это может наблюдать на примере приливов и отливов. А еще особо чувствительные и метеозависимые люди могут в новолуния чувствовать ухудшение состояния здоровья.
Если в момент новолуния замерить давление, то у некоторых людей оно может отклонятся от их привычной нормы. Это связано с тем, что человек в основном состоит из жидкости: новорождённый на 80%, а взрослый на 60%. От этого же нарушается режим сна. Человек может плохо засыпать, постоянно пробуждаться, спать поверхностным сном и в итоге не высыпаться. В периоды новолуния человек подвержен стрессу более обычного. А еще в новолуние у людей может обнаруживаться рассеянность и повышенная тревожность.
Чтобы противостоять негативному влиянию новолуний на организм, эксперт рекомендует регулярно заботиться о своём здоровье и заниматься физкультурой. Фокус внимания на очищение и тренировку сосудов, а также на усиление иммунитета организма.
Вот, что нужно делать ежедневно:
- утром принимайте контрастный душ (только, если нет противопоказаний по здоровью);
- следите за содержанием плохого холестерина в крови (не допускайте превышение нормы);
- не менее одного часа в день ходите пешком (желательно ускоренным шагом),
- ешьте больше овощей (приготовленных на пару) и клетчатки;
- следите за отсутствием дефицитов витаминов, минералов и других нутриентов (достаточно раз в квартал делать чек-ап на содержание основных витаминов в организме);
- если есть возможность посещайте бассейн и старайтесь плавать два-три раза в неделю;
- спите в полной темноте и тишине;
- если подвержены внешнему влиянию или сами себя любите накручивать, то обязательно практикуйте медитацию или иные духовные практики.
“Если вам нужно скорректировать течение своей дальнейшей линии развития по жизни (стать более успешным, притянуть счастье и удачу), то гностическое направление Гномон обозначает новолуние в качестве малых врат для изменения своего вектора развития. Таким образом, в новолуние можно провести ритуал "Спящая Луна" и добиться значительных позитивных изменений в своей жизни”, — заключил эксперт Роман Толмачев.