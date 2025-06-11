https://ria.ru/20250611/novolunie-v-iyune-2022332650.html

Новолуние в июне 2025: когда будет и как влияет на человека

Новолуние в июне 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза

Новолуние в июне 2025: когда будет и как влияет на человека

Циклическая смена фаз Луны происходит в следующей последовательности: растущая луна, полнолуние, убывающая луна и новолуние. Когда наступит новолуние в июне... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Циклическая смена фаз Луны происходит в следующей последовательности: растущая луна, полнолуние, убывающая луна и новолуние. Когда наступит новолуние в июне 2025 года, какого числа начало лунного цикла: точная дата и время, что делать в этот период и каких событий стоит избегать, мнение эксперта — в материале РИА Новости.Новолуние в июнеНоволуние в июне 2025 года — ежемесячное астрономическое явление, которое традиционно считается благоприятным временем для обновления и перезагрузки. И хотя в этот момент в ночное время спутник спрятан от глаз наблюдателей, его энергетика ощутима.Какого числа будетПервое летнее новолуние в 2025 году произойдет 25 июня в 13:31 по московскому времени. В это новолуние Луна пройдет в зодиакальном знаке Рака, по лунному календарю это 29 лунные сутки.Где наблюдатьЛюбое новолуние на небе крайне сложно наблюдать без специальных средств. Процент освещенности Луны в этот день составит 0%. И поскольку Луна не отражает солнечный свет, ее не видно на ночном небе. Это идеальное время для наблюдения за звездами и другими небесными объектами, так как отсутствие лунного света делает их более яркими и заметными.Что можно и нельзя делать в новолуниеАстрологи считают новолуние идеальным временем для составления планов и запуска новых дел, но только не начала финансовых вложений в какие-то проекты или инициирования конфликтов. Во время начала нового лунного цикла возможны вспышки эмоций, поэтому не следует предпринимать важные шаги, заключать сделки.В период новолуния можно:Не рекомендуется в новолуние:Мнение экспертаРоман Толмачев, нейробиолог, Мастер Рейки Гномон, победитель в номинации лучший мастер рейки в конкурсе Freedom Genius Expert Awards 2024/25 отмечает, что с научной точки зрения Луна мощным образом влияет на жидкие среды Земли. Человек это может наблюдать на примере приливов и отливов. А еще особо чувствительные и метеозависимые люди могут в новолуния чувствовать ухудшение состояния здоровья.Если в момент новолуния замерить давление, то у некоторых людей оно может отклонятся от их привычной нормы. Это связано с тем, что человек в основном состоит из жидкости: новорождённый на 80%, а взрослый на 60%. От этого же нарушается режим сна. Человек может плохо засыпать, постоянно пробуждаться, спать поверхностным сном и в итоге не высыпаться. В периоды новолуния человек подвержен стрессу более обычного. А еще в новолуние у людей может обнаруживаться рассеянность и повышенная тревожность.Чтобы противостоять негативному влиянию новолуний на организм, эксперт рекомендует регулярно заботиться о своём здоровье и заниматься физкультурой. Фокус внимания на очищение и тренировку сосудов, а также на усиление иммунитета организма.Вот, что нужно делать ежедневно:“Если вам нужно скорректировать течение своей дальнейшей линии развития по жизни (стать более успешным, притянуть счастье и удачу), то гностическое направление Гномон обозначает новолуние в качестве малых врат для изменения своего вектора развития. Таким образом, в новолуние можно провести ритуал "Спящая Луна" и добиться значительных позитивных изменений в своей жизни”, — заключил эксперт Роман Толмачев.

https://ria.ru/20250531/novolunie-2020158294.html

https://ria.ru/20250531/kosmogramma-1595920827.html

https://ria.ru/20250611/merkuriy-1599002923.html

https://ria.ru/20250603/luna-2020740324.html

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