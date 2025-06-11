https://ria.ru/20250611/novgorod-2022299339.html

Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по строительству жилья

Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по строительству жилья - РИА Новости, 11.06.2025

Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по строительству жилья

Новгородская область вошла в топ-3 субъектов РФ по скорости строительства жилья, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:40:00+03:00

2025-06-11T16:40:00+03:00

2025-06-11T16:40:00+03:00

жилье

новгородская область

россия

александра дронова

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Новгородская область вошла в топ-3 субъектов РФ по скорости строительства жилья, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Он уточнил, что рейтинг продолжительности инвестиционно-строительного цикла в субъектах страны составляет Минстрой России. "Мы в тройке лучших вместе с Оренбургской и Томской областями. Это отличный результат, достигнутый благодаря эффективному взаимодействию министерства строительства региона и местных застройщиков. Поздравляю всю команду. Так держать!" - написал Дронов в своём Telegram-канале. На сайте "Единый ресурс застройщиков" сообщается, что Новгородская область на первом месте рейтинга. Скорость строительства в регионе одного дома составляет около 337,5 дней. За три года введено более 225 тысяч квадратных метров жилья. Рейтинг Минстроя РФ Новгородская область возглавляла и в конце 2024 года: заняла первое место в стране по продолжительности инвестиционно-строительного цикла.

https://ria.ru/20250610/novgorod-2022077732.html

https://ria.ru/20250610/novgorod-2022074080.html

новгородская область

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жилье, новгородская область, россия, александра дронова, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)