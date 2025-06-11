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Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по строительству жилья - РИА Новости, 11.06.2025
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16:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/novgorod-2022299339.html
Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по строительству жилья
Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по строительству жилья - РИА Новости, 11.06.2025
Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по строительству жилья
Новгородская область вошла в топ-3 субъектов РФ по скорости строительства жилья, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:40:00+03:00
2025-06-11T16:40:00+03:00
жилье
новгородская область
россия
александра дронова
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Новгородская область вошла в топ-3 субъектов РФ по скорости строительства жилья, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Он уточнил, что рейтинг продолжительности инвестиционно-строительного цикла в субъектах страны составляет Минстрой России. "Мы в тройке лучших вместе с Оренбургской и Томской областями. Это отличный результат, достигнутый благодаря эффективному взаимодействию министерства строительства региона и местных застройщиков. Поздравляю всю команду. Так держать!" - написал Дронов в своём Telegram-канале. На сайте "Единый ресурс застройщиков" сообщается, что Новгородская область на первом месте рейтинга. Скорость строительства в регионе одного дома составляет около 337,5 дней. За три года введено более 225 тысяч квадратных метров жилья. Рейтинг Минстроя РФ Новгородская область возглавляла и в конце 2024 года: заняла первое место в стране по продолжительности инвестиционно-строительного цикла.
https://ria.ru/20250610/novgorod-2022077732.html
https://ria.ru/20250610/novgorod-2022074080.html
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жилье, новгородская область, россия, александра дронова, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по строительству жилья

Новгородская область вошла в топ-3 регионов РФ по скорости строительства жилья

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтроительство дома
Строительство дома - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Строительство дома. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Новгородская область вошла в топ-3 субъектов РФ по скорости строительства жилья, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
Он уточнил, что рейтинг продолжительности инвестиционно-строительного цикла в субъектах страны составляет Минстрой России.
"Мы в тройке лучших вместе с Оренбургской и Томской областями. Это отличный результат, достигнутый благодаря эффективному взаимодействию министерства строительства региона и местных застройщиков. Поздравляю всю команду. Так держать!" - написал Дронов в своём Telegram-канале.
В магазине игрушек - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Число производителей детских товаров в Новгородской области выросло на 30%
10 июня, 17:42
На сайте "Единый ресурс застройщиков" сообщается, что Новгородская область на первом месте рейтинга. Скорость строительства в регионе одного дома составляет около 337,5 дней. За три года введено более 225 тысяч квадратных метров жилья.
Рейтинг Минстроя РФ Новгородская область возглавляла и в конце 2024 года: заняла первое место в стране по продолжительности инвестиционно-строительного цикла.
Энергетик восстанавливает электросети - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Реконструкцию 121 км электросетей проведут в Новгородской области в 2025 г
10 июня, 17:33
 
ЖильеНовгородская областьРоссияАлександра ДроноваМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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