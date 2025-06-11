https://ria.ru/20250611/nato-2022355727.html

Замглавы МИД России высказался о будущем Украины в партнерстве с НАТО

Замглавы МИД России высказался о будущем Украины в партнерстве с НАТО - РИА Новости, 11.06.2025

Замглавы МИД России высказался о будущем Украины в партнерстве с НАТО

В НАТО могут дать Украине лишь войну до последнего украинца, для завершения конфликта они должны прекратить любую помощь Киеву, заявил заместитель главы МИД... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:17:00+03:00

2025-06-11T19:17:00+03:00

2025-06-11T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В НАТО могут дать Украине лишь войну до последнего украинца, для завершения конфликта они должны прекратить любую помощь Киеву, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. "Войну до последнего украинца, больше ничего. Я уверен в том, что многие люди на Западе понимают, что если они хотят мира, надо прекратить оказание любой помощи Украине, и вопрос будет решен мирными политическими и дипломатическими средствами, но они заинтересованы в войне", - сказал он телеканалу "Звезда", отвечая на вопрос, что Североатлантический альянс может дать Украине в ближайшей перспективе. Как отметил замглавы МИД РФ, конфликт на Украине нужен Западу для сохранения "милитаристского угара" и необходимости обоснования их огромных расходов на военные нужды. "Если вдруг на Украине воцарится мир, и этот пропагандистский туман развеется, придется отвечать перед народами, собственно, а зачем нам все это? Зачем нам, например, Финляндии, 1300 километров границы, которая обмотана колючей проволокой, вот эти противотанковые рвы, которые они везде сегодня роют", - подчеркнул он. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022313497.html

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украина, россия, москва, александр грушко, сергей лавров, нато, в мире