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МВД опровергло данные о проверке в общежитии объекта Минобороны
МВД опровергло данные о проверке в общежитии объекта Минобороны - РИА Новости, 11.06.2025
МВД опровергло данные о проверке в общежитии объекта Минобороны
Сотрудники полиции не принимали участия в мероприятиях по проверке миграционного законодательства в общежитии объекта Минобороны России, соответствующее... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:42:00+03:00
2025-06-11T14:42:00+03:00
2025-06-11T14:42:00+03:00
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции не принимали участия в мероприятиях по проверке миграционного законодательства в общежитии объекта Минобороны России, соответствующее заявление пресс-центра МВД опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа. "В СМИ и Telegram-каналах опубликованы сообщения о проведенных в общежитии на одном из объектов министерства обороны Российской Федерации мероприятиях по проверке миграционного законодательства. Сообщаем, что сотрудники МВД России участия в этих мероприятиях не принимали", - говорится в сообщении. В МВД призвали обращаться за разъяснениями и объективной информацией о деятельности полиции в пресс-центр ведомства.
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россия
МВД опровергло данные о проверке в общежитии объекта Минобороны
МВД: полиция не участвовала в проверках в общежитии объекта Минобороны