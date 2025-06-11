https://ria.ru/20250611/mvd-2022250162.html

МВД опровергло данные о проверке в общежитии объекта Минобороны

МВД опровергло данные о проверке в общежитии объекта Минобороны - РИА Новости, 11.06.2025

МВД опровергло данные о проверке в общежитии объекта Минобороны

Сотрудники полиции не принимали участия в мероприятиях по проверке миграционного законодательства в общежитии объекта Минобороны России, соответствующее... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:42:00+03:00

2025-06-11T14:42:00+03:00

2025-06-11T14:42:00+03:00

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции не принимали участия в мероприятиях по проверке миграционного законодательства в общежитии объекта Минобороны России, соответствующее заявление пресс-центра МВД опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа. "В СМИ и Telegram-каналах опубликованы сообщения о проведенных в общежитии на одном из объектов министерства обороны Российской Федерации мероприятиях по проверке миграционного законодательства. Сообщаем, что сотрудники МВД России участия в этих мероприятиях не принимали", - говорится в сообщении. В МВД призвали обращаться за разъяснениями и объективной информацией о деятельности полиции в пресс-центр ведомства.

https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html

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