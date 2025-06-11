https://ria.ru/20250611/muzey-2022386186.html
В Русском музее представят более 400 произведений русского авангарда
В Русском музее представят более 400 произведений русского авангарда - РИА Новости, 11.06.2025
В Русском музее представят более 400 произведений русского авангарда
Масштабная выставка "Наш авангард", где будет представлено более 400 шедевров, откроется в Государственном Русском музее в дни проведения Петербургского... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:36:00+03:00
2025-06-11T22:36:00+03:00
2025-06-11T22:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Масштабная выставка "Наш авангард", где будет представлено более 400 шедевров, откроется в Государственном Русском музее в дни проведения Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба музея. "Русский музей открывает грандиозную выставку, посвященную художественному наследию отечественных авангардистов: более 400 шедевров займут 20 залов на втором этаже корпуса Бенуа. Беспрецедентная по масштабу экспозиция впервые покажет всех столпов авангарда – Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Марка Шагала, Михаила Ларионова, Ольги Розановой, художников обществ "Бубновый валет" и "Союз Молодежи", - говорится в сообщении. Посетители экспозиции смогут увидеть уникальную коллекцию произведений, отражающую беспрецедентную художественную революцию начала XX века. Отмечается, что выставка "Наш авангард" организована по принципу систематического показа – по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике. Центральную линию проекта дополняют тематические залы. В одном из них собраны портреты и автопортреты деятелей культуры - тех, кто создавал феномен русского авангарда. Другие залы посвящены постсупрематизму Казимира Малевича и аналитическому искусству Павла Филонова, что позволяет показать их наследие, подчеркнуть статус художников и сделать акцент на специфике музейного собрания: в Русском музее представлена самая большая коллекция шедевров этих художников. В финале выставки - видеодемонстрация эскизов костюмов и декораций, созданных Казимиром Малевичем для оперы "Победа над Солнцем", дополненная футуристической музыкой Михаила Матюшина. "Выставка "Наш авангард" развивает и продолжает традиции, заложенные Николаем Пуниным – создателем и первым руководителем Отдела новейших течений Русского музея, современником великих мастеров русского авангарда. Маршрут движется от "изма" к "изму": импрессионизм – примитивизм – сезаннизм – кубизм – футуризм – абстракционизм – конструктивизм", - поясняет музей. Отмечается, что экспозиция станет экскурсом в мир новаторских художественных исканий первой половины ХХ века, возможностью погрузиться в атмосферу экспериментов с формой и цветом и познакомиться с главными авангардными течениями. Выставка "Наш авангард" откроется 21 июня и продлится до 18 ноября 2025 года.
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019120056.html
https://ria.ru/20250611/vystavka-2022005661.html
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русский музей, государственный русский музей, россия, санкт-петербург, живопись
Культура, Русский музей, Государственный Русский музей, Россия, Санкт-Петербург, Живопись
В Русском музее представят более 400 произведений русского авангарда
На выставке "Наш авангард" в Русском музее представят более 400 шедевров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Масштабная выставка "Наш авангард", где будет представлено более 400 шедевров, откроется в Государственном Русском музее в дни проведения Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба музея.
"Русский музей
открывает грандиозную выставку, посвященную художественному наследию отечественных авангардистов: более 400 шедевров займут 20 залов на втором этаже корпуса Бенуа. Беспрецедентная по масштабу экспозиция впервые покажет всех столпов авангарда – Казимира Малевича
, Павла Филонова, Василия Кандинского
, Натальи Гончаровой, Марка Шагала
, Михаила Ларионова, Ольги Розановой, художников обществ "Бубновый валет" и "Союз Молодежи", - говорится в сообщении.
Посетители экспозиции смогут увидеть уникальную коллекцию произведений, отражающую беспрецедентную художественную революцию начала XX века.
Отмечается, что выставка "Наш авангард" организована по принципу систематического показа – по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике. Центральную линию проекта дополняют тематические залы. В одном из них собраны портреты и автопортреты деятелей культуры - тех, кто создавал феномен русского авангарда. Другие залы посвящены постсупрематизму Казимира Малевича и аналитическому искусству Павла Филонова, что позволяет показать их наследие, подчеркнуть статус художников и сделать акцент на специфике музейного собрания: в Русском музее представлена самая большая коллекция шедевров этих художников. В финале выставки - видеодемонстрация эскизов костюмов и декораций, созданных Казимиром Малевичем для оперы "Победа над Солнцем", дополненная футуристической музыкой Михаила Матюшина.
"Выставка "Наш авангард" развивает и продолжает традиции, заложенные Николаем Пуниным – создателем и первым руководителем Отдела новейших течений Русского музея, современником великих мастеров русского авангарда. Маршрут движется от "изма" к "изму": импрессионизм – примитивизм – сезаннизм – кубизм – футуризм – абстракционизм – конструктивизм", - поясняет музей.
Отмечается, что экспозиция станет экскурсом в мир новаторских художественных исканий первой половины ХХ века, возможностью погрузиться в атмосферу экспериментов с формой и цветом и познакомиться с главными авангардными течениями.
Выставка "Наш авангард" откроется 21 июня и продлится до 18 ноября 2025 года.