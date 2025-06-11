https://ria.ru/20250611/moskva-2022351831.html

Число погибших мотоциклистов в ДТП в Москве снизилось на 42 процента

Число погибших мотоциклистов в ДТП в Москве снизилось на 42 процента - РИА Новости, 11.06.2025

Число погибших мотоциклистов в ДТП в Москве снизилось на 42 процента

Число погибших мотоциклистов в ДТП снизилось на 42% по сравнению с прошлым годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:56:00+03:00

2025-06-11T18:56:00+03:00

2025-06-11T18:56:00+03:00

общество

авто

москва

максим ликсутов

сергей собянин

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число погибших мотоциклистов в ДТП снизилось на 42% по сравнению с прошлым годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Чтобы аварий с мотоциклистами становилось меньше, в 2021 году мы начали тестировать технологию фиксации отсутствия шлема у мотоциклиста и пассажира. А в 2023 году более 500 камер ЦОДД стали успешно выявлять это нарушение. Во многом благодаря этому с начала года количество погибших в авариях с мотоциклистами уменьшилось на 42% по сравнению с прошлым годом. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах и стремимся к нулевой смертности", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Дептранс отмечает, что камеры ЦОДД фиксируют езду на мотоцикле без шлема и с 2023 года выявлено уже более 400 нарушений. А за отсутствие шлема водителям мотоциклов грозит штраф в 1 тысячу рублей.

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общество, авто, москва, максим ликсутов , сергей собянин, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы