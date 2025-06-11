https://ria.ru/20250611/moskva-2022203981.html

Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики

Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики - РИА Новости, 11.06.2025

Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики

Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил более 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1 АБ и УМФ-200 для контроля... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:13:00+03:00

2025-06-11T12:13:00+03:00

2025-06-11T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022202970_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_f6e978d10abe514bf9d21bbb71daec96.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил более 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1 АБ и УМФ-200 для контроля радиационной безопасности на ключевых объектах атомной отрасли, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Достижение таких значительных показателей стало возможным благодаря отлаженному серийному производству и высокому спросу на высокотехнологичную продукцию как в России, так и за рубежом. Компания обеспечивает оборудованием атомную энергетику, медицинские учреждения столицы и исследовательские центры. Внедрять новейшие технологии позволяют развитая производственная инфраструктура и городские программы поддержки", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в прошлом году предприятию был присвоен статус промкомплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы.Таким образом, инженеры компании продолжают внедрять передовые инновационные решения в области ядерного приборостроения, что позволяет повышать качество и эффективность продукции. Обеспечивая тем самым надежность и безопасность при использовании радиационных технологий."Наша разработка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ зарекомендовала себя как незаменимое оборудование на ключевых объектах атомной энергетики не только в России, включая Курскую АЭС, АЭС-2 в Курчатове, Ленинградскую и других, а также за рубежом – на АЭС "Руппур" в Бангладеш и "Аккую" в Турции. Альфа-бета радиометр для определения малых активностей УМФ-2000 активно используется на промышленных предприятиях, в лабораториях радиационного контроля, а также при выводе из эксплуатации объектов, утилизации отходов и работе с радиоактивными материалами", – рассказал генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.Компания на протяжении 34 лет подтверждает свою роль в качестве одного из ведущих предприятий отрасли – оборудование компании используется на всех АЭС РФ и способствует развитию ядерной энергетики и радиационной безопасности.

https://ria.ru/20250610/moskva-2021962894.html

https://ria.ru/20250608/razrabotki-2021625006.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов