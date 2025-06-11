https://ria.ru/20250611/moskva-2022203981.html
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики - РИА Новости, 11.06.2025
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики
Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил более 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1 АБ и УМФ-200 для контроля... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:13:00+03:00
2025-06-11T12:13:00+03:00
2025-06-11T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил более 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1 АБ и УМФ-200 для контроля радиационной безопасности на ключевых объектах атомной отрасли, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Достижение таких значительных показателей стало возможным благодаря отлаженному серийному производству и высокому спросу на высокотехнологичную продукцию как в России, так и за рубежом. Компания обеспечивает оборудованием атомную энергетику, медицинские учреждения столицы и исследовательские центры. Внедрять новейшие технологии позволяют развитая производственная инфраструктура и городские программы поддержки", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в прошлом году предприятию был присвоен статус промкомплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы.Таким образом, инженеры компании продолжают внедрять передовые инновационные решения в области ядерного приборостроения, что позволяет повышать качество и эффективность продукции. Обеспечивая тем самым надежность и безопасность при использовании радиационных технологий."Наша разработка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ зарекомендовала себя как незаменимое оборудование на ключевых объектах атомной энергетики не только в России, включая Курскую АЭС, АЭС-2 в Курчатове, Ленинградскую и других, а также за рубежом – на АЭС "Руппур" в Бангладеш и "Аккую" в Турции. Альфа-бета радиометр для определения малых активностей УМФ-2000 активно используется на промышленных предприятиях, в лабораториях радиационного контроля, а также при выводе из эксплуатации объектов, утилизации отходов и работе с радиоактивными материалами", – рассказал генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.Компания на протяжении 34 лет подтверждает свою роль в качестве одного из ведущих предприятий отрасли – оборудование компании используется на всех АЭС РФ и способствует развитию ядерной энергетики и радиационной безопасности.
https://ria.ru/20250610/moskva-2021962894.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики
Столичный производитель выпустил 4,3 тысячи установок для атомной энергетики
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил более 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1 АБ и УМФ-200 для контроля радиационной безопасности на ключевых объектах атомной отрасли, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Достижение таких значительных показателей стало возможным благодаря отлаженному серийному производству и высокому спросу на высокотехнологичную продукцию как в России, так и за рубежом. Компания обеспечивает оборудованием атомную энергетику, медицинские учреждения столицы и исследовательские центры. Внедрять новейшие технологии позволяют развитая производственная инфраструктура и городские программы поддержки", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что в прошлом году предприятию был присвоен статус промкомплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы.
Таким образом, инженеры компании продолжают внедрять передовые инновационные решения в области ядерного приборостроения, что позволяет повышать качество и эффективность продукции. Обеспечивая тем самым надежность и безопасность при использовании радиационных технологий.
"Наша разработка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ зарекомендовала себя как незаменимое оборудование на ключевых объектах атомной энергетики не только в России, включая Курскую АЭС, АЭС-2 в Курчатове, Ленинградскую и других, а также за рубежом – на АЭС "Руппур" в Бангладеш и "Аккую" в Турции. Альфа-бета радиометр для определения малых активностей УМФ-2000 активно используется на промышленных предприятиях, в лабораториях радиационного контроля, а также при выводе из эксплуатации объектов, утилизации отходов и работе с радиоактивными материалами", – рассказал генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.
Компания на протяжении 34 лет подтверждает свою роль в качестве одного из ведущих предприятий отрасли – оборудование компании используется на всех АЭС РФ и способствует развитию ядерной энергетики и радиационной безопасности.