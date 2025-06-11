Рейтинг@Mail.ru
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/moskva-2022203981.html
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики - РИА Новости, 11.06.2025
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики
Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил более 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1 АБ и УМФ-200 для контроля... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:13:00+03:00
2025-06-11T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022202970_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_f6e978d10abe514bf9d21bbb71daec96.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил более 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1 АБ и УМФ-200 для контроля радиационной безопасности на ключевых объектах атомной отрасли, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Достижение таких значительных показателей стало возможным благодаря отлаженному серийному производству и высокому спросу на высокотехнологичную продукцию как в России, так и за рубежом. Компания обеспечивает оборудованием атомную энергетику, медицинские учреждения столицы и исследовательские центры. Внедрять новейшие технологии позволяют развитая производственная инфраструктура и городские программы поддержки", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в прошлом году предприятию был присвоен статус промкомплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы.Таким образом, инженеры компании продолжают внедрять передовые инновационные решения в области ядерного приборостроения, что позволяет повышать качество и эффективность продукции. Обеспечивая тем самым надежность и безопасность при использовании радиационных технологий."Наша разработка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ зарекомендовала себя как незаменимое оборудование на ключевых объектах атомной энергетики не только в России, включая Курскую АЭС, АЭС-2 в Курчатове, Ленинградскую и других, а также за рубежом – на АЭС "Руппур" в Бангладеш и "Аккую" в Турции. Альфа-бета радиометр для определения малых активностей УМФ-2000 активно используется на промышленных предприятиях, в лабораториях радиационного контроля, а также при выводе из эксплуатации объектов, утилизации отходов и работе с радиоактивными материалами", – рассказал генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.Компания на протяжении 34 лет подтверждает свою роль в качестве одного из ведущих предприятий отрасли – оборудование компании используется на всех АЭС РФ и способствует развитию ядерной энергетики и радиационной безопасности.
https://ria.ru/20250610/moskva-2021962894.html
https://ria.ru/20250608/razrabotki-2021625006.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022202970_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78a9177b84b053b160d4c088590e6e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Московский производитель выпустил 4,3 тыс установок для атомной энергетики

Столичный производитель выпустил 4,3 тысячи установок для атомной энергетики

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличный промкомплекс выпустил более четырех тысяч высокотехнологичных установок для атомной энергетики
Столичный промкомплекс выпустил более четырех тысяч высокотехнологичных установок для атомной энергетики - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичный промкомплекс выпустил более четырех тысяч высокотехнологичных установок для атомной энергетики
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил более 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1 АБ и УМФ-200 для контроля радиационной безопасности на ключевых объектах атомной отрасли, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Достижение таких значительных показателей стало возможным благодаря отлаженному серийному производству и высокому спросу на высокотехнологичную продукцию как в России, так и за рубежом. Компания обеспечивает оборудованием атомную энергетику, медицинские учреждения столицы и исследовательские центры. Внедрять новейшие технологии позволяют развитая производственная инфраструктура и городские программы поддержки", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
БЦ Level work Воронцовская - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Строительство офисного центра на юго-западе Москвы вышло на уровень 7 этажа
Вчера, 12:00
Он отметил, что в прошлом году предприятию был присвоен статус промкомплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы.
Таким образом, инженеры компании продолжают внедрять передовые инновационные решения в области ядерного приборостроения, что позволяет повышать качество и эффективность продукции. Обеспечивая тем самым надежность и безопасность при использовании радиационных технологий.
"Наша разработка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ зарекомендовала себя как незаменимое оборудование на ключевых объектах атомной энергетики не только в России, включая Курскую АЭС, АЭС-2 в Курчатове, Ленинградскую и других, а также за рубежом – на АЭС "Руппур" в Бангладеш и "Аккую" в Турции. Альфа-бета радиометр для определения малых активностей УМФ-2000 активно используется на промышленных предприятиях, в лабораториях радиационного контроля, а также при выводе из эксплуатации объектов, утилизации отходов и работе с радиоактивными материалами", – рассказал генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.
Компания на протяжении 34 лет подтверждает свою роль в качестве одного из ведущих предприятий отрасли – оборудование компании используется на всех АЭС РФ и способствует развитию ядерной энергетики и радиационной безопасности.
Разработки компании ОЭЗ Технополис Москва на выставке Металлобработка-2025 - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Компании ОЭЗ "Технополис Москва" представили свои разработки на выставке
8 июня, 14:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала