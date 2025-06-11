https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022248479.html

Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества

Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 11.06.2025

Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества

Департамент образования и науки города Москвы предупредил жителей столицы о мошенниках, которые притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:38:00+03:00

2025-06-11T14:38:00+03:00

2025-06-11T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Департамент образования и науки города Москвы предупредил жителей столицы о мошенниках, которые притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги родителей. "Злоумышленники притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги родителей. Под предлогом "обязательного психологического тестирования" или "формирования характеристики" мошенники выманивают персональные данные, используя их для восстановления доступа в госпорталы и банки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Департамент подчеркивает, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено.

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