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Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 11.06.2025
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14:38 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022248479.html
Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества
Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 11.06.2025
Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества
Департамент образования и науки города Москвы предупредил жителей столицы о мошенниках, которые притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:38:00+03:00
2025-06-11T14:38:00+03:00
москва
россия
общество
здоровье - общество
мошенники
мошенничество
психология
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Департамент образования и науки города Москвы предупредил жителей столицы о мошенниках, которые притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги родителей. "Злоумышленники притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги родителей. Под предлогом "обязательного психологического тестирования" или "формирования характеристики" мошенники выманивают персональные данные, используя их для восстановления доступа в госпорталы и банки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Департамент подчеркивает, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено.
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москва, россия, общество, здоровье - общество, мошенники, мошенничество, психология
Москва, Россия, Общество, Здоровье - Общество, мошенники, Мошенничество, Психология
Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества

Москвичей предупредили о мошенниках, притворяющихся школьными психологами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Департамент образования и науки города Москвы предупредил жителей столицы о мошенниках, которые притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги родителей.
"Злоумышленники притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги родителей. Под предлогом "обязательного психологического тестирования" или "формирования характеристики" мошенники выманивают персональные данные, используя их для восстановления доступа в госпорталы и банки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Департамент подчеркивает, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено.
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