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Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств - РИА Новости, 11.06.2025
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10:24 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022179648.html
Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств
Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств - РИА Новости, 11.06.2025
Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств
Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:24:00+03:00
2025-06-11T10:24:00+03:00
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться" и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться", прислав ссылку на фальшивый билетный сайт", - говорится в сообщении. В материалах, подготовленных совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным, говорится, что общение может длиться несколько дней, чтобы установить доверие, для этого мошенники используют специальные Telegram-боты, где берут голосовые сообщения и видео реальных девушек. По одной из схем, "партнер" упоминает дорогие покупки и рассказывает, что заработал на трейдинге криптовалютой. Пользователю предлагают тоже зарегистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счёте растут, затем "партнер" просит вывести доход, присылает номер карты и чек. "Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем", - предупреждают правоохранители. По другой схеме, "девушка" предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет и присылает ссылку на фейковый сайт. Деньги вновь уходят мошенникам, после чего "незнакомка" пропадает.
https://ria.ru/20250428/mvd-2013885175.html
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7 495 645-6601
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств

МВД: мошенники после знакомства в интернете втягивают жертв в псевдоинвестиции

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться" и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться", прислав ссылку на фальшивый билетный сайт", - говорится в сообщении.
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11 февраля, 13:50
В материалах, подготовленных совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным, говорится, что общение может длиться несколько дней, чтобы установить доверие, для этого мошенники используют специальные Telegram-боты, где берут голосовые сообщения и видео реальных девушек.
По одной из схем, "партнер" упоминает дорогие покупки и рассказывает, что заработал на трейдинге криптовалютой.
Пользователю предлагают тоже зарегистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счёте растут, затем "партнер" просит вывести доход, присылает номер карты и чек.
"Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем", - предупреждают правоохранители.
По другой схеме, "девушка" предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет и присылает ссылку на фейковый сайт. Деньги вновь уходят мошенникам, после чего "незнакомка" пропадает.
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