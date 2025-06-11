https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022179648.html

Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств

Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств - РИА Новости, 11.06.2025

Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств

Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:24:00+03:00

2025-06-11T10:24:00+03:00

2025-06-11T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться" и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться", прислав ссылку на фальшивый билетный сайт", - говорится в сообщении. В материалах, подготовленных совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным, говорится, что общение может длиться несколько дней, чтобы установить доверие, для этого мошенники используют специальные Telegram-боты, где берут голосовые сообщения и видео реальных девушек. По одной из схем, "партнер" упоминает дорогие покупки и рассказывает, что заработал на трейдинге криптовалютой. Пользователю предлагают тоже зарегистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счёте растут, затем "партнер" просит вывести доход, присылает номер карты и чек. "Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем", - предупреждают правоохранители. По другой схеме, "девушка" предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет и присылает ссылку на фейковый сайт. Деньги вновь уходят мошенникам, после чего "незнакомка" пропадает.

https://ria.ru/20250428/mvd-2013885175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия