https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022147863.html

В Госдуме рассказал о мошенничестве с онлайн-объявлениями о сдаче квартир

В Госдуме рассказал о мошенничестве с онлайн-объявлениями о сдаче квартир - РИА Новости, 11.06.2025

В Госдуме рассказал о мошенничестве с онлайн-объявлениями о сдаче квартир

Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартиры по низкой цене, вымогая у потенциальных покупателей предоплату для осмотра и брони квартиры,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T02:50:00+03:00

2025-06-11T02:50:00+03:00

2025-06-11T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартиры по низкой цене, вымогая у потенциальных покупателей предоплату для осмотра и брони квартиры, а получив необходимую сумму, перестают выходить на связь, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Последнее время участились случаи мошеннических действий с объявлениями о сдаче квартир в аренду на онлайн-сервисах. Мошенники выкладывают объявление с предложением снять квартиру, причем цена за нее указывается очень привлекательная - гораздо ниже среднерыночной. Однако для того, чтобы посмотреть лот вживую и забронировать, предлагают гражданам перейти в мессенджеры и просят предоплату", - сказал Колунов. По его словам, в итоге заинтересовавшегося человека просто обманывают – он переводит обговоренную заранее сумму денег, а далее мошенники перестают выходить на связь, а также удаляют объявление. "Таким образом, гражданин остается и без денег, и без обещанной квартиры в аренду. Будьте предельно бдительны и помните, что деньги авансом – без живой встречи и договора – просят только мошенники", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019464563.html

https://ria.ru/20250610/moshenniki-2021915613.html

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общество, жилье, госдума рф