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В Саранске иностранца лишили вида на жительство за оскорбление женщин

В Саранске иностранца лишили вида на жительство за оскорбление женщин - РИА Новости, 11.06.2025

В Саранске иностранца лишили вида на жительство за оскорбление женщин

Иностранцу, который учится на медика в Саранске, аннулировали вид на жительство в РФ за оскорбление местных женщин, сообщило МВД Мордовии. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:25:00+03:00

2025-06-11T12:25:00+03:00

2025-06-11T12:25:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Иностранцу, который учится на медика в Саранске, аннулировали вид на жительство в РФ за оскорбление местных женщин, сообщило МВД Мордовии. Ранее в социальных сетях было размещено снятое в центре Саранска видео, как молодой человек совершает действия, нарушающие общественный порядок, и выражается нецензурной бранью в отношении представительниц женского пола и жителей города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, обучающийся на 5-м курсе медицинского факультета Мордовского госуниверситета. "После доставления в отдел полиции в отношении иностранного гражданина составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ". По факту мелкого хулиганства собранный материал направлен в суд. Административный протокол по факту нарушения миграционного законодательства рассмотрен начальником отдела полиции. Принято решение об аннулировании вида на жительство", - говорится в сообщении МВД. В соответствии с законом, в случае аннулирования вида на жительство иностранный гражданин обязан выехать из РФ в течение 15 дней. Не исполнивший обязанность выезда подлежит депортации. "С учетом совершенных административных правонарушений после вступления решений по административным материалам в законную силу, будет рассматриваться вопрос о принятии решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250603/napadenie-2020646306.html

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россия, саранск, происшествия