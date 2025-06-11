https://ria.ru/20250611/moldaviya-2022241201.html

Ситуация в экономике ПМР напряженная, заявил депутат парламента республики

Ситуация в экономике ПМР напряженная, заявил депутат парламента республики - РИА Новости, 11.06.2025

Ситуация в экономике ПМР напряженная, заявил депутат парламента республики

Ситуация в экономике Приднестровья напряженная из-за энергетического кризиса, заявил в среду журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:17:00+03:00

2025-06-11T14:17:00+03:00

2025-06-11T14:17:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Ситуация в экономике Приднестровья напряженная из-за энергетического кризиса, заявил в среду журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. "Президент ПМР подписал указ о введении на территории нашего государства чрезвычайного экономического положения. Мы действительно понимаем и видим, что ситуация крайне нестабильная, напряженная. Мы видим, что те экономические угрозы, с которыми мы столкнулись в начале этого года, они, к сожалению, сегодня также присутствуют в экономике нашего государства", - сказал Гузун. Депутат ПМР также добавил, что парламентарии согласились с предложением главы Приднестровья и поддержали введение чрезвычайного положения в экономике на 30 суток. По его словам, это сделано, чтобы приднестровские власти могли "оперативно реагировать на ситуацию". "В частности, мы наделили правительство полномочием принимать решения по ограничению принятия бюджетных обязательств для того, чтобы можно было аккумулировать денежные средства и направлять их на первостепенные, первоочередные задачи. А первоочередные задачи, это, конечно же, своевременная выплата зарплат, пенсии, пособий и социальных платежей", - отметил Гузун. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250610/rumynija-2022139729.html

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жкх, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром, в мире