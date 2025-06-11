https://ria.ru/20250611/mishustin-2022181497.html
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам - РИА Новости, 11.06.2025
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам СВО во всех... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:36:00+03:00
2025-06-11T10:36:00+03:00
2025-06-11T10:44:00+03:00
михаил мишустин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
общество
россия
илья баланин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022182472_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_45912c7229d58a0388a998f2e0e7788b.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам СВО во всех вопросах, связанных с оказанием медпомощи, в том числе в прохождении диспансеризации и реабилитации.Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным."Надо всячески помогать нашим ребятам – ветеранам, участникам специальной военной операции во всех вопросах, которые связаны с оказанием медицинской помощи. Вопросы диспансеризации, реабилитации должны быть на постоянном контроле, в том числе сотрудников вашего фонда", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250409/putin-2010252516.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022182472_140:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_6e2d375ac1cbd69e7d963baf99812179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество, россия, илья баланин
Михаил Мишустин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Общество, Россия, Илья Баланин
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО во всех вопросах