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Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам - РИА Новости, 11.06.2025
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10:36 11.06.2025 (обновлено: 10:44 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/mishustin-2022181497.html
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам - РИА Новости, 11.06.2025
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам СВО во всех... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:36:00+03:00
2025-06-11T10:44:00+03:00
михаил мишустин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
общество
россия
илья баланин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам СВО во всех вопросах, связанных с оказанием медпомощи, в том числе в прохождении диспансеризации и реабилитации.Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным."Надо всячески помогать нашим ребятам – ветеранам, участникам специальной военной операции во всех вопросах, которые связаны с оказанием медицинской помощи. Вопросы диспансеризации, реабилитации должны быть на постоянном контроле, в том числе сотрудников вашего фонда", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250409/putin-2010252516.html
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михаил мишустин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество, россия, илья баланин
Михаил Мишустин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Общество, Россия, Илья Баланин
Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам

Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО во всех вопросах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время встречи
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам СВО во всех вопросах, связанных с оказанием медпомощи, в том числе в прохождении диспансеризации и реабилитации.
Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным.
"Надо всячески помогать нашим ребятам – ветеранам, участникам специальной военной операции во всех вопросах, которые связаны с оказанием медицинской помощи. Вопросы диспансеризации, реабилитации должны быть на постоянном контроле, в том числе сотрудников вашего фонда", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время встречи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом
9 апреля, 14:49
 
Михаил МишустинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФОбществоРоссияИлья Баланин
 
 
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