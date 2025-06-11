https://ria.ru/20250611/mishustin-2022181497.html

Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам

Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам - РИА Новости, 11.06.2025

Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам СВО во всех... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:36:00+03:00

2025-06-11T10:36:00+03:00

2025-06-11T10:44:00+03:00

михаил мишустин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

общество

россия

илья баланин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам СВО во всех вопросах, связанных с оказанием медпомощи, в том числе в прохождении диспансеризации и реабилитации.Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным."Надо всячески помогать нашим ребятам – ветеранам, участникам специальной военной операции во всех вопросах, которые связаны с оказанием медицинской помощи. Вопросы диспансеризации, реабилитации должны быть на постоянном контроле, в том числе сотрудников вашего фонда", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250409/putin-2010252516.html

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михаил мишустин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество, россия, илья баланин