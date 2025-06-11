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МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию - РИА Новости, 11.06.2025
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11:50 11.06.2025 (обновлено: 12:02 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html
МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию
МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию - РИА Новости, 11.06.2025
МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию
Мигранты, утратившие работу, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию должны покинуть Россию, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:50:00+03:00
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россия
общество
владимир колокольцев
ирина волк
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мигранты, утратившие работу, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию должны покинуть Россию, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."На улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну", - сказал он на видео, опубликованном представителем МВД РФ Ириной Волк в Telegram-канале.Министр также подчеркнул, что нужно исключить факты скопления приезжих в миграционных подразделениях, это провоцирует негативную реакцию местных жителей. По его словам, фотографии и видео очередей, которые периодически появляются в медиасреде, " наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема"."Прием и оформление документов нужно осуществлять своевременно, без ажиотажа", - сказал он.
https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html
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россия, общество, владимир колокольцев, ирина волк
Россия, Общество, Владимир Колокольцев, Ирина Волк
МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию

Колокольцев призвал мигрантов, не сдавших дактилоскопию, покинуть РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Главного управления МВД России по городу Москве на улице Петровка
Здание Главного управления МВД России по городу Москве на улице Петровка - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Главного управления МВД России по городу Москве на улице Петровка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мигранты, утратившие работу, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию должны покинуть Россию, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"На улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну", - сказал он на видео, опубликованном представителем МВД РФ Ириной Волк в Telegram-канале.
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Министр также подчеркнул, что нужно исключить факты скопления приезжих в миграционных подразделениях, это провоцирует негативную реакцию местных жителей. По его словам, фотографии и видео очередей, которые периодически появляются в медиасреде, " наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема".
"Прием и оформление документов нужно осуществлять своевременно, без ажиотажа", - сказал он.
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