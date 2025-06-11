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МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня"

МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня" - РИА Новости, 11.06.2025

МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня"

ФРГ получит ответ на преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:27:00+03:00

2025-06-11T13:27:00+03:00

2025-06-11T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ФРГ получит ответ на преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Основные заявления:"Официальный Берлин обязан объясниться: за что их вот так преследуют, за что их так травят? Налицо стремление буквально затравить человека и его семью, послать предельно ясный сигнал другим корреспондентам, да и вообще всем тем, кто имеют свою точку зрения, имеют смелость говорить то, что считают нужным, послать метку, сигнал, что с ними будет. Это страшная тенденция".Преследование главы офиса "России сегодня"Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. В минувшую пятницу журналиста не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.По мнению немецких властей:Также полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его жены и семилетней дочери забрали паспорта.

https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html

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