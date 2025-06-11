МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня"
Захарова: ФРГ ждут ответные меры на нападки на Феоктистова в ближайшее время
Здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ФРГ получит ответ на преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Основные заявления:
- немецкие власти взяли курс на выдавливание медийного присутствия России из своего информационного пространства;
- Москва отреагирует на акты пещерной русофобии и политической цензуры;
- ответ на преследование Феоктистова и его семьи в проработке:
«
"Официальный Берлин обязан объясниться: за что их вот так преследуют, за что их так травят? Налицо стремление буквально затравить человека и его семью, послать предельно ясный сигнал другим корреспондентам, да и вообще всем тем, кто имеют свою точку зрения, имеют смелость говорить то, что считают нужным, послать метку, сигнал, что с ними будет. Это страшная тенденция".
- действия Берлина должны осудить международные организации.
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Преследование главы офиса "России сегодня"
Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. В минувшую пятницу журналиста не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.
По мнению немецких властей:
- продление ВНЖ сотруднику медиагруппы, поддерживающему политику Москвы на Украине, "навредило бы политическим интересам Германии";
- еще один аргумент — "Россия сегодня" находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года, но журналист продолжает работать в медиагруппе.
Также полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его жены и семилетней дочери забрали паспорта.