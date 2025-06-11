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МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня" - РИА Новости, 11.06.2025
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13:27 11.06.2025 (обновлено: 14:39 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/mery-2022229725.html
МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня"
МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня" - РИА Новости, 11.06.2025
МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня"
ФРГ получит ответ на преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:27:00+03:00
2025-06-11T14:39:00+03:00
россия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ФРГ получит ответ на преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Основные заявления:&quot;Официальный Берлин обязан объясниться: за что их вот так преследуют, за что их так травят? Налицо стремление буквально затравить человека и его семью, послать предельно ясный сигнал другим корреспондентам, да и вообще всем тем, кто имеют свою точку зрения, имеют смелость говорить то, что считают нужным, послать метку, сигнал, что с ними будет. Это страшная тенденция&quot;.Преследование главы офиса "России сегодня"Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. В минувшую пятницу журналиста не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.По мнению немецких властей:Также полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его жены и семилетней дочери забрали паспорта.
https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html
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россия, германия, берлин (город), мария захарова, юнеско, оон, обсе, в мире, миа "россия сегодня", евросоюз
Россия, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, В мире, МИА "Россия сегодня", Евросоюз
МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня"

Захарова: ФРГ ждут ответные меры на нападки на Феоктистова в ближайшее время

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ФРГ получит ответ на преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Основные заявления:
  • немецкие власти взяли курс на выдавливание медийного присутствия России из своего информационного пространства;
  • Москва отреагирует на акты пещерной русофобии и политической цензуры;
  • ответ на преследование Феоктистова и его семьи в проработке:
«

"Официальный Берлин обязан объясниться: за что их вот так преследуют, за что их так травят? Налицо стремление буквально затравить человека и его семью, послать предельно ясный сигнал другим корреспондентам, да и вообще всем тем, кто имеют свою точку зрения, имеют смелость говорить то, что считают нужным, послать метку, сигнал, что с ними будет. Это страшная тенденция".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД
  • действия Берлина должны осудить международные организации.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Киселев осудил нападки ФРГ на семью Феоктистова
Вчера, 17:53

Преследование главы офиса "России сегодня"

Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. В минувшую пятницу журналиста не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.
По мнению немецких властей:
  • продление ВНЖ сотруднику медиагруппы, поддерживающему политику Москвы на Украине, "навредило бы политическим интересам Германии";
  • еще один аргумент — "Россия сегодня" находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года, но журналист продолжает работать в медиагруппе.
Также полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его жены и семилетней дочери забрали паспорта.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Косачев назвал действия немецкой полиции против семьи Феоктистова незаконными
Вчера, 20:02
 
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