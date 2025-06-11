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Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время - РИА Новости, 11.06.2025
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время
Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:51:00+03:00
2025-06-11T18:51:00+03:00
2025-06-11T20:24:00+03:00
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен."Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина.Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.
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Россия, Германия, Фридрих Мерц, Санкции в отношении России, Санкции, Евросоюз, Метте Фредериксен, Дания
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время
Мерц: 18-й пакет санкций против РФ должны принять не позднее следующей недели