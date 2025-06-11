Рейтинг@Mail.ru
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 11.06.2025 (обновлено: 20:24 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/merts-2022350310.html
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время - РИА Новости, 11.06.2025
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время
Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:51:00+03:00
2025-06-11T20:24:00+03:00
россия
германия
фридрих мерц
санкции в отношении россии
санкции
евросоюз
метте фредериксен
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019584363_0:109:3070:1835_1920x0_80_0_0_78470382d5d66c305e602008add432b5.jpg
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен."Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина.Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.
https://ria.ru/20250611/aktiv-2022254926.html
россия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019584363_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1f3b7e203205939e1e71b741663b99fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, фридрих мерц, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, метте фредериксен, дания
Россия, Германия, Фридрих Мерц, Санкции в отношении России, Санкции, Евросоюз, Метте Фредериксен, Дания
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время

Мерц: 18-й пакет санкций против РФ должны принять не позднее следующей недели

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
"Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Премьер Британии назвал вопрос конфискации российских активов сложным
Вчера, 14:59
 
РоссияГерманияФридрих МерцСанкции в отношении РоссииСанкцииЕвросоюзМетте ФредериксенДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала