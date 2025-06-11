https://ria.ru/20250611/merts-2022350310.html

Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время

Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время - РИА Новости, 11.06.2025

Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:51:00+03:00

2025-06-11T18:51:00+03:00

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германия

фридрих мерц

санкции в отношении россии

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метте фредериксен

дания

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен."Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина.Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.

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