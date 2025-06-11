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Мединский готов отправить Рютте учебник, чтобы он выучил историю Украины - РИА Новости, 11.06.2025
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12:50 11.06.2025 (обновлено: 16:12 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/medinskij-2022219368.html
Мединский готов отправить Рютте учебник, чтобы он выучил историю Украины
Мединский готов отправить Рютте учебник, чтобы он выучил историю Украины - РИА Новости, 11.06.2025
Мединский готов отправить Рютте учебник, чтобы он выучил историю Украины
Помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник истории, чтобы тот выучил историю... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:50:00+03:00
2025-06-11T16:12:00+03:00
украина
россия
владимир мединский
марк рютте
нато
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КАЗАНЬ, 11 июн — РИА Новости. Помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник истории, чтобы тот выучил историю Украины.Так он прокомментировал слова Марка Рютте о том, что России следует поменять состав делегации, потому что ее возглавляет "какой-то историк, читающий лекции об Украине XII века". &quot;Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но обязательно послал бы ему учебник по Средневековью, потому что из него он бы точно узнал, что в XII веке Украины не было&quot;, — сказал Мединский на III международном форуме министров образования.Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны договорились об обмене пленными в возрасте до 25 лет, а также больными и тяжелоранеными по принципу "всех на всех". Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву более шести тысяч тел украинских солдат. Шестого июня более 1200 тел доставили на границу, но украинская сторона несколько дней отказывалась принимать их.Третий международный форум министров образования "Формируя будущее" проходит в Казани 11 и 12 июня. Организаторы — Министерство просвещения России, правительство Татарстана и фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история".
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022165837.html
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украина, россия, владимир мединский, марк рютте, нато
Украина, Россия, Владимир Мединский, Марк Рютте, НАТО
Мединский готов отправить Рютте учебник, чтобы он выучил историю Украины

Мединский после слов Рютте об Украине предложил отправить ему учебник по истории

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 июн — РИА Новости. Помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник истории, чтобы тот выучил историю Украины.
Так он прокомментировал слова Марка Рютте о том, что России следует поменять состав делегации, потому что ее возглавляет "какой-то историк, читающий лекции об Украине XII века".
«

"Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но обязательно послал бы ему учебник по Средневековью, потому что из него он бы точно узнал, что в XII веке Украины не было", — сказал Мединский на III международном форуме министров образования.

Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны договорились об обмене пленными в возрасте до 25 лет, а также больными и тяжелоранеными по принципу "всех на всех". Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву более шести тысяч тел украинских солдат. Шестого июня более 1200 тел доставили на границу, но украинская сторона несколько дней отказывалась принимать их.
Третий международный форум министров образования "Формируя будущее" проходит в Казани 11 и 12 июня. Организаторы — Министерство просвещения России, правительство Татарстана и фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история".
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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УкраинаРоссияВладимир МединскийМарк РюттеНАТО
 
 
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