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Германии не дают покоя мечты Гитлера, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.06.2025
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13:52 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/mechty-2022235134.html
Германии не дают покоя мечты Гитлера, заявили в Госдуме
Германии не дают покоя мечты Гитлера, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.06.2025
Германии не дают покоя мечты Гитлера, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предположил, что Германии не дают покоя несбывшиеся мечты их далекого предшественника Адольфа Гитлера. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:52:00+03:00
2025-06-11T13:52:00+03:00
европа
россия
вячеслав володин
амир хамитов
германия
адольф гитлер
госдума рф
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предположил, что Германии не дают покоя несбывшиеся мечты их далекого предшественника Адольфа Гитлера. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду направил председателю бундестага документальные свидетельства преступлений Киева против мирного населения. Ранее Володин в обращении к Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма". "Возможно, Германии не дают покоя несбывшиеся мечты их далекого предшественника? Но он закончил, как известно, плохо, и любого, кто только попытается реализовать похожий сценарий, ждет та же участь", - сказал Хамитов РИА Новости. По его мнению, Володин ответил председателю бундестага исчерпывающе, и против его аргументации невозможно найти разумных возражений. "Германия, как и значительная часть Европы, и в самом деле то ли напрочь забыла события первой половины прошлого века, то ли решила цинично переступить через многомиллионные жертвы, которые были принесены в угоду тогдашнему гитлеровскому режиму. Если второе, то, к сожалению, историческая память у немецких властей оказалась короткой", - подчеркнул депутат. По словам Хамитова, сегодня – решающий исторический момент, и каждому государству в лице его властей пора определиться, на чью сторону оно хочет встать: на сторону добра или на сторону спонсоров нового неонацистского режима. Он посоветовал властям не забывать, что, помимо их самих, в их странах живут еще и простые люди, которые не хотят ни агрессивных военных действий, ни террористических актов, ни прочих катаклизмов. "Я думаю, что если некоторые лидеры об этом забыли, то их народы могут им об этом напомнить. Россию им все равно никогда не победить – об этом говорит вся история нашей страны. А вот победить себя и свое будущее необдуманными заявлениями и действиями – вполне возможно", - подытожил парламентарий.
https://ria.ru/20250611/volodin-2022176017.html
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европа, россия, вячеслав володин, амир хамитов, германия, адольф гитлер, госдума рф, вторая мировая война (1939-1945), в мире
Европа, Россия, Вячеслав Володин, Амир Хамитов, Германия, Адольф Гитлер, Госдума РФ, Вторая мировая война (1939-1945), В мире
Германии не дают покоя мечты Гитлера, заявили в Госдуме

Хамитов: Германии не дают покоя несбывшиеся мечты их предшественника Гитлера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предположил, что Германии не дают покоя несбывшиеся мечты их далекого предшественника Адольфа Гитлера.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду направил председателю бундестага документальные свидетельства преступлений Киева против мирного населения. Ранее Володин в обращении к Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".
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"Возможно, Германии не дают покоя несбывшиеся мечты их далекого предшественника? Но он закончил, как известно, плохо, и любого, кто только попытается реализовать похожий сценарий, ждет та же участь", - сказал Хамитов РИА Новости.
По его мнению, Володин ответил председателю бундестага исчерпывающе, и против его аргументации невозможно найти разумных возражений.
"Германия, как и значительная часть Европы, и в самом деле то ли напрочь забыла события первой половины прошлого века, то ли решила цинично переступить через многомиллионные жертвы, которые были принесены в угоду тогдашнему гитлеровскому режиму. Если второе, то, к сожалению, историческая память у немецких властей оказалась короткой", - подчеркнул депутат.
По словам Хамитова, сегодня – решающий исторический момент, и каждому государству в лице его властей пора определиться, на чью сторону оно хочет встать: на сторону добра или на сторону спонсоров нового неонацистского режима. Он посоветовал властям не забывать, что, помимо их самих, в их странах живут еще и простые люди, которые не хотят ни агрессивных военных действий, ни террористических актов, ни прочих катаклизмов.
"Я думаю, что если некоторые лидеры об этом забыли, то их народы могут им об этом напомнить. Россию им все равно никогда не победить – об этом говорит вся история нашей страны. А вот победить себя и свое будущее необдуманными заявлениями и действиями – вполне возможно", - подытожил парламентарий.
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ЕвропаРоссияВячеслав ВолодинАмир ХамитовГерманияАдольф ГитлерГосдума РФВторая мировая война (1939-1945)В мире
 
 
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