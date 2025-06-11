https://ria.ru/20250611/mask-2022354264.html

Вэнс призывал Маска прекратить ссору с Трампом, пишет WSJ

Вэнс призывал Маска прекратить ссору с Трампом, пишет WSJ - РИА Новости, 11.06.2025

Вэнс призывал Маска прекратить ссору с Трампом, пишет WSJ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс звонили предпринимателю Илону Маску в пятницу и призывали его прекратить ссору с... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:05:00+03:00

2025-06-11T19:05:00+03:00

2025-06-11T19:30:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс звонили предпринимателю Илону Маску в пятницу и призывали его прекратить ссору с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Джей Ди Вэнс и Сьюзи Уайлс побуждали Илона Маска восстановить отношения с президентом Трампом после того, как миллиардер прилюдно и резко рассорился с ним... В ходе телефонного разговора в прошлую пятницу вице-президент и руководитель аппарата Белого дома призвали Маска прекратить ссору", - говорится в материале издания.Ранее Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.Президент США ранее сказал, что не исключает возможности примирения с Маском.В пятницу газета Politico сообщала, что советники Трампа запланировали телефонный разговор президента с Маском на пятницу для "заключения мира". Однако позднее СМИ сообщили, что телефонный разговор Трампа и Маска запланирован не был.На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250611/tramp-2022271793.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс