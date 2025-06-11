https://ria.ru/20250611/marochko-2022158716.html

Марочко рассказал о взятии ВС России под огневой контроль границы ДНР

Марочко рассказал о взятии ВС России под огневой контроль границы ДНР - РИА Новости, 11.06.2025

Марочко рассказал о взятии ВС России под огневой контроль границы ДНР

Российские силы взяли под огневой контроль участок административной границы России в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР и отодвинули ВСУ к населенному... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T07:03:00+03:00

2025-06-11T07:03:00+03:00

2025-06-11T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль участок административной границы России в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР и отодвинули ВСУ к населенному пункту Глущенково в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 км. Противник был вынужден оттянуть часть сил и средств в район населенного пункта Глущенково Харьковской области", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко уточнил, что для стабилизации обстановки в данном районе с направления населенного пункта Новый Мир к линии боевого соприкосновения было направлено усиление для украинских сил.

https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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россия, донецкая народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины