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Марочко рассказал о взятии ВС России под огневой контроль границы ДНР
Марочко рассказал о взятии ВС России под огневой контроль границы ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
Марочко рассказал о взятии ВС России под огневой контроль границы ДНР
Российские силы взяли под огневой контроль участок административной границы России в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР и отодвинули ВСУ к населенному... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:03:00+03:00
2025-06-11T07:03:00+03:00
2025-06-11T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль участок административной границы России в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР и отодвинули ВСУ к населенному пункту Глущенково в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 км. Противник был вынужден оттянуть часть сил и средств в район населенного пункта Глущенково Харьковской области", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко уточнил, что для стабилизации обстановки в данном районе с направления населенного пункта Новый Мир к линии боевого соприкосновения было направлено усиление для украинских сил.
https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html
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россия, донецкая народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о взятии ВС России под огневой контроль границы ДНР
Марочко: ВС РФ взяли под свой контроль участок административной границы в ДНР