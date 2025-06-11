https://ria.ru/20250611/magadan-2022188724.html

Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме

Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме - РИА Новости, 11.06.2025

Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме

Единственный родильный дом Магаданской области обеспечен антирезусным иммуноглобулином для беременных, заявил РИА Новости представитель министерства... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:01:00+03:00

2025-06-11T11:01:00+03:00

2025-06-11T11:01:00+03:00

общество

здоровье - общество

магаданская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МАГАДАН, 11 июн - РИА Новости. Единственный родильный дом Магаданской области обеспечен антирезусным иммуноглобулином для беременных, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Колымы, комментируя сообщения о дефиците препарата в регионах. "Известия" ранее сообщали, что в ряде российских регионов данного препарата нет как в аптеках, так и в медучреждениях. Во вторник Росздравнадзор сообщил, что проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ. При этом в ведомстве отметили, что в первую очередь препарат поступает в специализированные медицинские организации. "По данным поставщика, (иммуноглобулин - ред.) планируется к ввозу на территорию РФ 22-23 июня 2025 года. Далее, будет проводиться контроль качества препарата. После чего он будет доступен к поставкам. Запасы данного препарата в нашем родильном доме есть", - сообщил собеседник агентства. При этом представитель минздрава региона добавил, что препарат не считается аптечным и должен быть только в стационарах, поэтому в аптеках Магаданской области он не продается. Иммуноглобулин применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови.

https://ria.ru/20250611/immunoglobulin-2022166064.html

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общество, здоровье - общество, магаданская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)