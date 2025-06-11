https://ria.ru/20250611/magadan-2022188724.html
Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме
Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме - РИА Новости, 11.06.2025
Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме
Единственный родильный дом Магаданской области обеспечен антирезусным иммуноглобулином для беременных, заявил РИА Новости представитель министерства... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:01:00+03:00
2025-06-11T11:01:00+03:00
2025-06-11T11:01:00+03:00
общество
здоровье - общество
магаданская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/93/1549779389_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_6ecb36020bcda5423c80af96628ab9c4.jpg
МАГАДАН, 11 июн - РИА Новости. Единственный родильный дом Магаданской области обеспечен антирезусным иммуноглобулином для беременных, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Колымы, комментируя сообщения о дефиците препарата в регионах. "Известия" ранее сообщали, что в ряде российских регионов данного препарата нет как в аптеках, так и в медучреждениях. Во вторник Росздравнадзор сообщил, что проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ. При этом в ведомстве отметили, что в первую очередь препарат поступает в специализированные медицинские организации. "По данным поставщика, (иммуноглобулин - ред.) планируется к ввозу на территорию РФ 22-23 июня 2025 года. Далее, будет проводиться контроль качества препарата. После чего он будет доступен к поставкам. Запасы данного препарата в нашем родильном доме есть", - сообщил собеседник агентства. При этом представитель минздрава региона добавил, что препарат не считается аптечным и должен быть только в стационарах, поэтому в аптеках Магаданской области он не продается. Иммуноглобулин применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови.
https://ria.ru/20250611/immunoglobulin-2022166064.html
магаданская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/93/1549779389_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d082b278f16851385e639621986a0bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, магаданская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Магаданская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме
Минздрав Колымы: единственный роддом области обеспечен иммуноглобулином