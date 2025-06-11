https://ria.ru/20250611/lvov-2022282481.html

Во Львове пройдут "контрразведывательные мероприятия"

Во Львове пройдут "контрразведывательные мероприятия" - РИА Новости, 11.06.2025

Во Львове пройдут "контрразведывательные мероприятия"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" во Львове, в городе будут перекрывать дороги, а также проверять... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:03:00+03:00

2025-06-11T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" во Львове, в городе будут перекрывать дороги, а также проверять документы у прохожих и досматривать автомобили. "Служба безопасности будет проводить контрразведывательные мероприятия на территории города Львова, которые продлятся с 12 по 16 июня этого года... возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и досмотр автомобилей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице львовского управления СБУ в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как уточнили в ведомстве, к мероприятиям также будут привлечены работники полиции. Действия правоохранителей будут охватывать весь город. Горожан просят не выходить из дома без документов. Причина проведения мероприятий не называется. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022042927.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021651292.html

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в мире, львов, россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины