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Во Львове пройдут "контрразведывательные мероприятия" - РИА Новости, 11.06.2025
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16:03 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/lvov-2022282481.html
Во Львове пройдут "контрразведывательные мероприятия"
Во Львове пройдут "контрразведывательные мероприятия" - РИА Новости, 11.06.2025
Во Львове пройдут "контрразведывательные мероприятия"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" во Львове, в городе будут перекрывать дороги, а также проверять... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:03:00+03:00
2025-06-11T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" во Львове, в городе будут перекрывать дороги, а также проверять документы у прохожих и досматривать автомобили. "Служба безопасности будет проводить контрразведывательные мероприятия на территории города Львова, которые продлятся с 12 по 16 июня этого года... возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и досмотр автомобилей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице львовского управления СБУ в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как уточнили в ведомстве, к мероприятиям также будут привлечены работники полиции. Действия правоохранителей будут охватывать весь город. Горожан просят не выходить из дома без документов. Причина проведения мероприятий не называется. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022042927.html
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021651292.html
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в мире, львов, россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Львов, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Во Львове пройдут "контрразведывательные мероприятия"

СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий во Львове

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" во Львове, в городе будут перекрывать дороги, а также проверять документы у прохожих и досматривать автомобили.
"Служба безопасности будет проводить контрразведывательные мероприятия на территории города Львова, которые продлятся с 12 по 16 июня этого года... возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и досмотр автомобилей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице львовского управления СБУ в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Как уточнили в ведомстве, к мероприятиям также будут привлечены работники полиции. Действия правоохранителей будут охватывать весь город. Горожан просят не выходить из дома без документов.
Причина проведения мероприятий не называется.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
* запрещена в РФ как экстремистская
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