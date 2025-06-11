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В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час - РИА Новости, 11.06.2025
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04:06 11.06.2025 (обновлено: 04:40 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022150877.html
В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час
В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час - РИА Новости, 11.06.2025
В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города, об этом она написала в соцсети X. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T04:06:00+03:00
2025-06-11T04:40:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города, об этом она написала в соцсети X."Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента (США Дональда Трампа — ред.)", — говорится в сообщении Басс.Мэр призвала жителей Лос-Анджелеса избегать центра города, предупредив, что нарушителей будут задерживать и привлекать к ответственности.Комендатский час может быть продлен и на последующие дни. Решение было принято на фоне того, что вчера в беспорядках от действий вандалов пострадало 23 городских бизнеса, уточнила Басс на пресс-конференции.Среди тех, кто освобожден от ответственности за нарушение режима, названы аккредитованная пресса и бездомные, которые в Лос-Анджелесе в основном проживают в деловом центре города, охваченном беспорядками.Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250611/protest-2022147991.html
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, дональд трамп, сша
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, Дональд Трамп, США
В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса Басс ввела комендантский час в центре города

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города, об этом она написала в соцсети X.
«
"Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента (США Дональда Трампа — ред.)", — говорится в сообщении Басс.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей
02:52
Мэр призвала жителей Лос-Анджелеса избегать центра города, предупредив, что нарушителей будут задерживать и привлекать к ответственности.
Комендатский час может быть продлен и на последующие дни. Решение было принято на фоне того, что вчера в беспорядках от действий вандалов пострадало 23 городских бизнеса, уточнила Басс на пресс-конференции.
Среди тех, кто освобожден от ответственности за нарушение режима, названы аккредитованная пресса и бездомные, которые в Лос-Анджелесе в основном проживают в деловом центре города, охваченном беспорядками.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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В миреЛос-АнджелесПротесты в КалифорнииДональд ТрампСША
 
 
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