В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час
Мэр Лос-Анджелеса Басс ввела комендантский час в центре города
Акция протеста в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города, об этом она написала в соцсети X.
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"Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента (США Дональда Трампа — ред.)", — говорится в сообщении Басс.
Мэр призвала жителей Лос-Анджелеса избегать центра города, предупредив, что нарушителей будут задерживать и привлекать к ответственности.
Комендатский час может быть продлен и на последующие дни. Решение было принято на фоне того, что вчера в беспорядках от действий вандалов пострадало 23 городских бизнеса, уточнила Басс на пресс-конференции.
Среди тех, кто освобожден от ответственности за нарушение режима, названы аккредитованная пресса и бездомные, которые в Лос-Анджелесе в основном проживают в деловом центре города, охваченном беспорядками.
Протесты в Калифорнии
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