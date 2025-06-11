https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022150877.html

В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час

В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час - РИА Новости, 11.06.2025

В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города, об этом она написала в соцсети X. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T04:06:00+03:00

2025-06-11T04:06:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города, об этом она написала в соцсети X."Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента (США Дональда Трампа — ред.)", — говорится в сообщении Басс.Мэр призвала жителей Лос-Анджелеса избегать центра города, предупредив, что нарушителей будут задерживать и привлекать к ответственности.Комендатский час может быть продлен и на последующие дни. Решение было принято на фоне того, что вчера в беспорядках от действий вандалов пострадало 23 городских бизнеса, уточнила Басс на пресс-конференции.Среди тех, кто освобожден от ответственности за нарушение режима, названы аккредитованная пресса и бездомные, которые в Лос-Анджелесе в основном проживают в деловом центре города, охваченном беспорядками.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250611/protest-2022147991.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2022140984.html

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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, дональд трамп, сша