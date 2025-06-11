https://ria.ru/20250611/lipetsk-2022224974.html

Липецкий "Прометей" будет мультипрофильным детским лагерем

Липецкий "Прометей" будет мультипрофильным детским лагерем - РИА Новости, 11.06.2025

Липецкий "Прометей" будет мультипрофильным детским лагерем

Детский лагерь "Прометей" в Липецкой области станет мультипрофильным, там появится зона гоночных симулятором, а также планируется создание лектория-трансформера РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:11:00+03:00

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липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Детский лагерь "Прометей" в Липецкой области станет мультипрофильным, там появится зона гоночных симулятором, а также планируется создание лектория-трансформера и класса по проектированию беспилотных систем, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что улучшатся и условия проживания в лагере, там запланирован ремонт трех корпусов. Также обновят медицинский блок и столовую. На стадионе уже делают трибуны и рядом – летнюю эстраду. "Мы целенаправленно развиваем “Прометей” как современный образовательно-оздоровительный центр. Здесь дети смогут не только отдохнуть, но и получить новые знания, навыки, которые пригодятся им в жизни. Это инвестиции в будущее нашего региона", – сказал Артамонов. Всего этим летом в Липецкой области будут работать больше 500 лагерей – загородные, палаточные и пришкольные. По словам Артамонова, в них смогут провести время свыше 45 тысяч ребят, в том числе в загородных лагерях отдохнут около 14 тысяч детей, включая две специальные патриотические смены федерального проекта "Страна героев" в лагере Орленок.

https://ria.ru/20250605/proforientatsiya-2021058762.html

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общество, липецкая область, игорь артамонов