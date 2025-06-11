https://ria.ru/20250611/lavrov-2022369635.html
Лавров посетит Ашхабад с официальным визитом
Лавров посетит Ашхабад с официальным визитом - РИА Новости, 11.06.2025
Лавров посетит Ашхабад с официальным визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце июня посетит с официальным визитом Ашхабад, заявил посол РФ в Туркмении Иван Волынкин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:17:00+03:00
2025-06-11T20:17:00+03:00
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АШХАБАД, 11 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце июня посетит с официальным визитом Ашхабад, заявил посол РФ в Туркмении Иван Волынкин."В настоящий момент идет активная подготовка к официальному визиту в Туркменистан министра иностранных дел Российской Федерации. Ожидаем, что Сергей Викторович Лавров уже в конце июня посетит Ашхабад", – сказал он в ходе торжественного приема по случаю Дня России.Посол подчеркнул, что регулярный российско-туркменский диалог является важнейшим фактором развития всего комплекса межгосударственных связей."Сообща мы продолжим двигаться к новым горизонтам", – отметил Волынкин.
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россия, ашхабад, туркмения, сергей лавров, иван волынкин, в мире
Россия, Ашхабад, Туркмения, Сергей Лавров, Иван Волынкин, В мире
Лавров посетит Ашхабад с официальным визитом
Лавров посетит Ашхабад в конце июня с официальным визитом