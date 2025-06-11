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СК проверит сообщения об отравлении детей в лагере в Саратовской области - РИА Новости, 11.06.2025
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11:00 11.06.2025 (обновлено: 11:24 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/lager-2022188476.html
СК проверит сообщения об отравлении детей в лагере в Саратовской области
СК проверит сообщения об отравлении детей в лагере в Саратовской области - РИА Новости, 11.06.2025
СК проверит сообщения об отравлении детей в лагере в Саратовской области
Следователи проверяют информацию о госпитализации 15 несовершеннолетних с признаками пищевого отравления в лагере в Саратовской области, говорится в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:00:00+03:00
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происшествия
саратов
здоровье - общество
саратовская область
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о госпитализации 15 несовершеннолетних с признаками пищевого отравления в лагере в Саратовской области, говорится в Telegram-канале регионального СУСК России."В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, в которой сообщается о госпитализации граждан, в том числе 15 несовершеннолетних, в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления в оздоровительном лагере в Марксовском районе", - говорится в сообщении ведомства.Следователи Марксовского межрайонного следственного отдела организовали доследственную проверку. СК выполняет комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, саратов, здоровье - общество, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Здоровье - Общество, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения об отравлении детей в лагере в Саратовской области

СК проверяет сообщения об отравлении 15 детей в лагере в Саратовской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о госпитализации 15 несовершеннолетних с признаками пищевого отравления в лагере в Саратовской области, говорится в Telegram-канале регионального СУСК России.
"В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, в которой сообщается о госпитализации граждан, в том числе 15 несовершеннолетних, в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления в оздоровительном лагере в Марксовском районе", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи Марксовского межрайонного следственного отдела организовали доследственную проверку. СК выполняет комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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