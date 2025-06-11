https://ria.ru/20250611/kurs-2022228156.html

Захарова прокомментировала давление на главу офиса "России сегодня" в ФРГ

Захарова прокомментировала давление на главу офиса "России сегодня" в ФРГ - РИА Новости, 11.06.2025

Захарова прокомментировала давление на главу офиса "России сегодня" в ФРГ

Власти Германии взяли курс на выдавливание любой ценой всяческого медийного присутствия России из своего информационного пространства, заявила официальный... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:20:00+03:00

2025-06-11T13:20:00+03:00

2025-06-11T13:46:00+03:00

россия

германия

берлин (город)

мария захарова

в мире

миа "россия сегодня"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Германии взяли курс на выдавливание любой ценой всяческого медийного присутствия России из своего информационного пространства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя давление ФРГ в отношении главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в стране Сергея Феоктистова."Официальный Берлин обязан объясниться - за что их вот так преследуют, за что их так травят?.. Налицо стремление буквально затравить человека и его семью, послать предельно ясный сигнал другим корреспондентам, да и вообще всем тем, кто имеет свою точку зрения, имеют смелость говорить то, что считают нужным, послать метку, сигнал, что с ними будет. Это страшная тенденция", - сказала она в ходе брифинга в среду.

https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, берлин (город), мария захарова, в мире, миа "россия сегодня"