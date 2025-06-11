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Захарова прокомментировала давление на главу офиса "России сегодня" в ФРГ
Захарова прокомментировала давление на главу офиса "России сегодня" в ФРГ - РИА Новости, 11.06.2025
Захарова прокомментировала давление на главу офиса "России сегодня" в ФРГ
Власти Германии взяли курс на выдавливание любой ценой всяческого медийного присутствия России из своего информационного пространства, заявила официальный... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:20:00+03:00
2025-06-11T13:20:00+03:00
2025-06-11T13:46:00+03:00
россия
германия
берлин (город)
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в мире
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Германии взяли курс на выдавливание любой ценой всяческого медийного присутствия России из своего информационного пространства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя давление ФРГ в отношении главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в стране Сергея Феоктистова."Официальный Берлин обязан объясниться - за что их вот так преследуют, за что их так травят?.. Налицо стремление буквально затравить человека и его семью, послать предельно ясный сигнал другим корреспондентам, да и вообще всем тем, кто имеет свою точку зрения, имеют смелость говорить то, что считают нужным, послать метку, сигнал, что с ними будет. Это страшная тенденция", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, В мире, МИА "Россия сегодня"
Захарова прокомментировала давление на главу офиса "России сегодня" в ФРГ
Захарова: ФРГ взяла курс на выдавливание присутствия РФ в медиапространстве