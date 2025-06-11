https://ria.ru/20250611/krizis-2022231320.html
Подход России к решению кризиса на Украине неизменен, заявили в МИД
Подход России к решению кризиса на Украине неизменен, заявили в МИД - РИА Новости, 11.06.2025
Подход России к решению кризиса на Украине неизменен, заявили в МИД
Российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса, заявила официальный... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:33:00+03:00
2025-06-11T13:33:00+03:00
2025-06-11T13:40:00+03:00
россия
украина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наш подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, и Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса с целью выхода на какие-то договоренности", - заявила она в ходе брифинга.Она отметила, что все параметры этих переговорных процессов были ранее обозначены российским руководством.
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россия, украина, мария захарова
Россия, Украина, Мария Захарова
Подход России к решению кризиса на Украине неизменен, заявили в МИД
МИД РФ: Подход России к решению украинского кризиса остается неизменным