https://ria.ru/20250611/kreml-2022214551.html

В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США

В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США - РИА Новости, 11.06.2025

В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США

В отношениях России и США есть много "завалов", вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа по выстраиванию диалога началась, заявил... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:37:00+03:00

2025-06-11T12:37:00+03:00

2025-06-11T12:37:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В отношениях России и США есть много "завалов", вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа по выстраиванию диалога началась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250610/ssha-2021980457.html

россия

сша

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2025

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россия, сша, дмитрий песков