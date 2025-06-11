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В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США - РИА Новости, 11.06.2025
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12:37 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/kreml-2022214551.html
В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США
В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США - РИА Новости, 11.06.2025
В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США
В отношениях России и США есть много "завалов", вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа по выстраиванию диалога началась, заявил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:37:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В отношениях России и США есть много "завалов", вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа по выстраиванию диалога началась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США

Песков: в отношениях России и США есть много завалов, идет поэтапная работа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В отношениях России и США есть много "завалов", вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа по выстраиванию диалога началась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена", - сказал Песков журналистам.
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