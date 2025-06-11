https://ria.ru/20250611/kreml-2022214551.html
В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США
В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США - РИА Новости, 11.06.2025
В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США
В отношениях России и США есть много "завалов", вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа по выстраиванию диалога началась, заявил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:37:00+03:00
2025-06-11T12:37:00+03:00
2025-06-11T12:37:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В отношениях России и США есть много "завалов", вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа по выстраиванию диалога началась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250610/ssha-2021980457.html
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в отношениях России и США
Песков: в отношениях России и США есть много завалов, идет поэтапная работа