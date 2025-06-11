https://ria.ru/20250611/krasnoyarsk-2022157622.html

Заммэра Красноярска стал исполняющим обязанности главы города

Заммэра Красноярска стал исполняющим обязанности главы города - РИА Новости, 11.06.2025

Заммэра Красноярска стал исполняющим обязанности главы города

Первый заммэра Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности главы города взамен арестованного Владислава Логинова, обвиняемого в получение... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:46:00+03:00

2025-06-11T06:46:00+03:00

2025-06-11T11:06:00+03:00

политика

красноярск

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владислав логинов (мэр красноярска)

светлана петренко

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КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Первый заммэра Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности главы города взамен арестованного Владислава Логинова, обвиняемого в получение крупной взятки, сообщает мэрия города."Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Борисович Шувалов… в соответствии с Уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности", - говорится в сообщении.Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в понедельник сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.Реготделение партии "Единая Россия" в понедельник приостановило членство Логинова. Во вторник Басманный суд Москвы арестовал Логинова до 4 августа. Заседание проходило в закрытом режиме из-за угрозы разглашения тайны следствия.Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.

https://ria.ru/20250610/loginov-2022001289.html

https://ria.ru/20250610/loginov-2021999533.html

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политика, красноярск, россия, москва, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия