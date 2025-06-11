https://ria.ru/20250611/krasnoyarsk-2022157622.html
Заммэра Красноярска стал исполняющим обязанности главы города
Заммэра Красноярска стал исполняющим обязанности главы города - РИА Новости, 11.06.2025
Заммэра Красноярска стал исполняющим обязанности главы города
Первый заммэра Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности главы города взамен арестованного Владислава Логинова, обвиняемого в получение... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:46:00+03:00
2025-06-11T06:46:00+03:00
2025-06-11T11:06:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Первый заммэра Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности главы города взамен арестованного Владислава Логинова, обвиняемого в получение крупной взятки, сообщает мэрия города."Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Борисович Шувалов… в соответствии с Уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности", - говорится в сообщении.Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в понедельник сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.Реготделение партии "Единая Россия" в понедельник приостановило членство Логинова. Во вторник Басманный суд Москвы арестовал Логинова до 4 августа. Заседание проходило в закрытом режиме из-за угрозы разглашения тайны следствия.Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://ria.ru/20250610/loginov-2022001289.html
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политика, красноярск, россия, москва, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Политика, Красноярск, Россия, Москва, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Заммэра Красноярска стал исполняющим обязанности главы города
Заммэра Красноярска Алексей Шувалов стал исполняющим обязанности главы города
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Первый заммэра Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности главы города взамен арестованного Владислава Логинова, обвиняемого в получение крупной взятки, сообщает мэрия города.
"Исполняющим обязанности мэра Красноярска
назначен первый заместитель главы города Алексей Борисович Шувалов… в соответствии с Уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности", - говорится в сообщении.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
в понедельник сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова
по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Реготделение партии "Единая Россия
" в понедельник приостановило членство Логинова. Во вторник Басманный суд Москвы
арестовал Логинова до 4 августа. Заседание проходило в закрытом режиме из-за угрозы разглашения тайны следствия.
Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.