Рейтинг@Mail.ru
Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/konyak-2022307144.html
Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию
Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию - РИА Новости, 11.06.2025
Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию
Грузинские таможенники не пропускают грузовики армянских производителей коньяка через границу более полутора месяцев, сообщило армянское агентcтво News.am. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:03:00+03:00
2025-06-11T17:03:00+03:00
россия
армения
грузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790950833_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_53637c2b5cb9696c8bf2e15942e86f73.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Грузинские таможенники не пропускают грузовики армянских производителей коньяка через границу более полутора месяцев, сообщило армянское агентcтво News.am."Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас "гоняют" из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса Правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит. Утром приехали армянские машины, встали в очередь на экспертизу. Армянские машины отсюда выгоняют, а турецкие оставляют. Подходим, спрашиваем, говорят, может через час, может через неделю, может через месяц, договоренности нет. К кому подходишь, грубо отсюда выгоняют", - рассказал один из водителей.Издание отмечает, что на КПП "Верхний Ларс" алкоголь, предназначенный для поставок в Россию и страны Прибалтики, проходит дополнительные лабораторные проверки, что приводит к огромным задержкам и финансовым потерям.По данным агентства, во вторник министр экономики Армении Геворг Папоян сообщал, что на территории Грузии застряли 72 грузовика, при этом разрешение на въезд в Россию получили только 52 машины.
https://ria.ru/20250415/ararat-2011469840.html
https://ria.ru/20250128/gruziya-1995817460.html
россия
армения
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790950833_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a32adc2265c1173a417a5c909fefbd0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, грузия, в мире
Россия, Армения, Грузия, В мире
Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию

В Армении обвинили Грузию в намеренной блокировке экспорта коньяка в Россию

© Pixabay / Igor LukinАрмянский коньяк
Армянский коньяк - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Pixabay / Igor Lukin
Армянский коньяк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Грузинские таможенники не пропускают грузовики армянских производителей коньяка через границу более полутора месяцев, сообщило армянское агентcтво News.am.
"Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас "гоняют" из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса Правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит. Утром приехали армянские машины, встали в очередь на экспертизу. Армянские машины отсюда выгоняют, а турецкие оставляют. Подходим, спрашиваем, говорят, может через час, может через неделю, может через месяц, договоренности нет. К кому подходишь, грубо отсюда выгоняют", - рассказал один из водителей.
Бокал с коньяком - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Армении начали выпускать коньяк, посвященный 80-летию Победы
15 апреля, 22:48
Издание отмечает, что на КПП "Верхний Ларс" алкоголь, предназначенный для поставок в Россию и страны Прибалтики, проходит дополнительные лабораторные проверки, что приводит к огромным задержкам и финансовым потерям.
По данным агентства, во вторник министр экономики Армении Геворг Папоян сообщал, что на территории Грузии застряли 72 грузовика, при этом разрешение на въезд в Россию получили только 52 машины.
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Грузия в 2024 году нарастила поставки коньяка в Россию вдвое
28 января, 05:24
 
РоссияАрменияГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала