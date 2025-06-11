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Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию

Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию - РИА Новости, 11.06.2025

Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию

Грузинские таможенники не пропускают грузовики армянских производителей коньяка через границу более полутора месяцев, сообщило армянское агентcтво News.am. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:03:00+03:00

2025-06-11T17:03:00+03:00

2025-06-11T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Грузинские таможенники не пропускают грузовики армянских производителей коньяка через границу более полутора месяцев, сообщило армянское агентcтво News.am."Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас "гоняют" из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса Правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит. Утром приехали армянские машины, встали в очередь на экспертизу. Армянские машины отсюда выгоняют, а турецкие оставляют. Подходим, спрашиваем, говорят, может через час, может через неделю, может через месяц, договоренности нет. К кому подходишь, грубо отсюда выгоняют", - рассказал один из водителей.Издание отмечает, что на КПП "Верхний Ларс" алкоголь, предназначенный для поставок в Россию и страны Прибалтики, проходит дополнительные лабораторные проверки, что приводит к огромным задержкам и финансовым потерям.По данным агентства, во вторник министр экономики Армении Геворг Папоян сообщал, что на территории Грузии застряли 72 грузовика, при этом разрешение на въезд в Россию получили только 52 машины.

https://ria.ru/20250415/ararat-2011469840.html

https://ria.ru/20250128/gruziya-1995817460.html

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