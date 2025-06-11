https://ria.ru/20250611/komendantskij-chas-2022319333.html

Комендантский час в России: когда действует и последствия при нарушении

Комендантский час: что это такое, когда начинается и заканчивается, зачем нужен

Комендантский час в России: когда действует и последствия при нарушении

В России снова действует комендантский час для несовершеннолетних. Во сколько он начинается и заканчивается весной и в летние месяцы, что нужно знать детям и их РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:02:00+03:00

2025-06-11T18:02:00+03:00

2025-06-11T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В России снова действует комендантский час для несовершеннолетних. Во сколько он начинается и заканчивается весной и в летние месяцы, что нужно знать детям и их родителям — в материале РИА Новости.Комендантский час для несовершеннолетних в РоссииГлавное правило комендантского часа — детям до 18 лет категорически запрещено появляться на улице и в общественных местах в поздние часы без сопровождения взрослых.Цель, согласно федеральному закону: “предупреждение причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию”.С 1 июня 2025 года комендантский час для несовершеннолетних установлен по всей стране, однако отдельные субъекты могут изменять его временные рамки (но не более чем на пару часов).Для чего нуженКомендантский час вводится для защиты юных россиян от потенциальной опасности в вечернее время, когда, по статистике правоохранительных органов, совершается большая часть преступлений.Также комендантский час считается одним из эффективных способов контроля порядка на улицах, снижения уровня преступности в ночные и вечерние часы. Введение комендантского часа входит в перечень мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения.Когда действует комендантский часС 1 июня по 31 августа 2025 года россияне, которым еще не исполнилось 18 лет, не могут находиться без взрослых на улице и в общественных местах с 22:00 до 06:00. Это общероссийские требования, однако они могут варьироваться в зависимости от возраста несовершеннолетних граждан и региона страны, в котором они проживают.В Санкт-Петербурге временные рамки комендантского часа — с 23:00 до 06:00. Перечень мест, куда несовершеннолетним без взрослых вход в это время закрыт, помимо скверов и кафе, включает магазины с алкоголем и продукцией сексуального характера, а также букмекерские конторы. В Москве комендантский час также начинает действовать с 23:00.Временные рамки комендантского часа могут меняться не только для разных регионов, но и в зависимости от сезона (летом во многих субъектах подросткам разрешено находиться на улице без взрослых дольше, чем в зимнее время).Куда нельзя ходить во время комендантского часаВ период действия комендантского часа несовершеннолетним россиянам запрещено находиться без сопровождения взрослых:Кто следит за соблюдением комендантского часаКонтроль за населением в период действия комендантского часа в первую очередь должны осуществлять представители местных правоохранительных органов, а также органы опеки. Порой эти обязанности могут взять на себя и дружинники.Последствия нарушения комендантского часаЕсли сотрудники полиции заметят на улице несовершеннолетнего без взрослых в не предназначенное для подобных прогулок время, то нарушитель будет задержан для установления личности и выхода на связь с его родителями. Ребенка при этом доставят в участок, куда его близкие должны прибыть максимально оперативно, сразу после оповещения о задержании несовершеннолетнего.Штраф за неисполнение родителями своих обязанностей на сегодняшний день составляет от 100 до 500 рублей. Однако в некоторых субъектах наказание может быть строже. Так, в Санкт-Петербурге родителям задержанного в неположенное время подростка грозит штраф в размере до 3 000 рублей.Если аналогичное нарушение повторится, то сумма штрафа возрастает, а ребенок (да и вся семья) могут оказаться на профилактическом учете.Мнение эксперта“В наше время нередка практика, когда для проживающих в студенческих общежитиях граждан ограничивается время входа или выхода из него в ночное время. Формально введение таких мер не очень законно, но в то же время круглосуточный доступ в студенческие общежития вполне может быть чреват бесконтрольным доступом на его территорию посторонних людей, что (в свою очередь) уже нарушает права других проживающих. Именно по этой причине в ряде образовательных организаций введен комендантский час”, — отметила Людмила Новицкая, кандидат педагогических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России.Марина Милованова, кандидат юридических наук, доцент Московского государственного юридического университета имени Кутафина:“Хотелось бы обратить внимание россиян и на то, что такое понятие, как комендантский час, установлено и для организации митингов, собраний и пикетирований. Все перечисленные ранее мероприятия разрешено проводить лишь в период с 7:00 до 22:00”.

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общество, россия, санкт-петербург, москва