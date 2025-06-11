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Китай и США провели углубленные торговые переговоры - РИА Новости, 11.06.2025
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04:44 11.06.2025 (обновлено: 05:03 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/kitaj-2022152235.html
Китай и США провели углубленные торговые переговоры
Китай и США провели углубленные торговые переговоры - РИА Новости, 11.06.2025
Китай и США провели углубленные торговые переговоры
Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры, заявил заместитель министра коммерции КНР, представитель... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T04:44:00+03:00
2025-06-11T05:03:00+03:00
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ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры, заявил заместитель министра коммерции КНР, представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган. "Стороны провели профессиональное, рациональное, глубокое и откровенное общение", - заявил по итогам двухдневных переговоров в Лондоне Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что Китай и США согласовали принципиальные рамки реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств в ходе телефонного разговора 5 июня, а также на торговых переговорах сторон в Женеве.Китай на переговорах в Лондоне представляли вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, министр коммерции КНР Ван Вэньтао, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
https://ria.ru/20250610/ssha-2022134783.html
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китай, сша, лондон, дональд трамп, экономика
Китай, США, Лондон, Дональд Трамп, Экономика
Китай и США провели углубленные торговые переговоры

Китай и США провели углубленные торговые переговоры в Лондоне

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры, заявил заместитель министра коммерции КНР, представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган.
"Стороны провели профессиональное, рациональное, глубокое и откровенное общение", - заявил по итогам двухдневных переговоров в Лондоне Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Глава Минторга США назвал переговоры с Китаем в Лондоне очень хорошими
Вчера, 22:24
Он добавил, что Китай и США согласовали принципиальные рамки реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств в ходе телефонного разговора 5 июня, а также на торговых переговорах сторон в Женеве.
Китай на переговорах в Лондоне представляли вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, министр коммерции КНР Ван Вэньтао, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве
12 мая, 04:38
 
КитайСШАЛондонДональд ТрампЭкономика
 
 
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